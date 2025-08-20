Dólar
NUEVO PLAN

"Un problema país": Mides comenzará a planificar la nueva Estrategia Nacional Integral para el Abordaje de la Situación de Calle

"El problema de las personas en situación de calle es un problema país", afirmó el ministro de Desarrollo, Gonzalo Civila

20 de agosto 2025 - 20:41hs
Gonzalo Civila en el primer encuentro para el desarrollo de la estrategia

Gonzalo Civila en el primer encuentro para el desarrollo de la estrategia

Foto: Mides
20250422 Gonzalo Civila
Foto: Inés Guimaraens

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comenzará a planificar una nueva "Estrategia Nacional Integral para el Abordaje de la Situación de Calle", la primera "estrategia integral" a nivel país para esta problemática.

Así lo anunció el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, en el primer encuentro para el desarrollo de esta estrategia realizado este miércoles en el Espacio Modelo y con la presencia del presidente Yamandú Orsi.

"El problema de las personas en situación de calle es un problema país y esta es la primera vez en la historia del Uruguay que se implementa una estrategia integral de este tipo a nivel nacional", expresó Civila este miércoles.

La directora de Gestión Territorial del Mides, Mercedes Clara, explicó que "el foco" de la estrategia "es acompañar trayectorias de vida", lo que entiende es "el gran desafío que tenemos como sociedad y como Estado".

Clara indicó que para pensar en las "causas del problema", el ministerio comenzará a encabezar "espacios de intercambio durante tres meses" para llegar a noviembre con la estrategia lista.

Según la directora, más de 600 personas se anotaron para participar del proceso, y este miércoles contaron con la presencia de 400 participantes.

Temas:

Mides situación de calle Gonzalo Civila

