Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  21°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Nacional / OPORTUNIDAD

Llamado laboral del Mides para dos cargos administrativos con sueldo de $77 mil: requisitos y cómo postularse

El llamado establece un plazo para inscripciones que culmina el próximo martes 20 de enero de 2026

13 de enero 2026 - 11:10hs
Llamado laboral en el Mides
Llamado laboral en el Mides MIDES

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) lanzó un llamado laboral para cubrir dos cargos administrativos en Montevideo, con una remuneración mensual de $77.181. Los seleccionados deberán desempeñar funciones de gestor administrativo bajo un contrato de función pública.

Requisitos del concurso

Para postularse a estos puestos, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos excluyentes:

  • Ser estudiante con el segundo año aprobado de las carreras de Abogacía o Notariado en la Universidad de la República o en instituciones de educación superior reconocidas por las autoridades competentes.

  • Tener conocimientos en herramientas informáticas.

¿Cómo postularse?

Los aspirantes deben registrarse previamente en la plataforma Uruguay Concursa. La inscripción se realiza en línea a través de este enlace de la plataforma, donde se detallan los pasos a seguir y los documentos necesarios. El concurso estará vigente hasta el 20 de enero, y los postulantes seleccionados deberán trabajar a tiempo completo, 40 horas semanales, con posibilidad de viajar al interior del país de forma eventual.

Más noticias
Asesinan a un joven de 19 años en La Paz
CANELONES

Asesinaron a un joven de 19 años en La Paz: hipótesis apunta a narcotráfico y disputa por territorio

aprobacion de bergara en montevideo: mediciones locales muestran caida en aprobacion pero internacionales lo ubican entre los mejores valorados
CONTRASTE

Aprobación de Bergara en Montevideo: mediciones locales muestran caída en aprobación pero internacionales lo ubican entre los mejores valorados

El contrato de trabajo será inicialmente por un plazo que no superará el año, con la posibilidad de prorrogarse hasta un máximo de cuatro años, según lo especificado en las bases del llamado.

Detalles del concurso

El proceso de selección tiene como objetivo la creación de una lista de prelación, la cual se utilizará para cubrir vacantes dentro del Mides. Los postulantes seleccionados serán asignados a funciones en Montevideo, aunque se les podría requerir disponibilidad para viajar fuera de la capital en caso de ser necesario.

Temas:

Llamado Mides Llamado laboral Montevideo Ministerio de Desarollo Social

Seguí leyendo

Las más leídas

Brandon Álvarez y Fernando Camarda
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 0 (5)-0 (3) Central Español por la Copa de la Liga AUF: con un equipo juvenil, el aurinegro ganó por penales y se metió en cuartos de final

Tres playas de Montevideo superaron nivel de contaminación en primeros días de 2026 y ya son ocho en lo que va de la temporada
CONTAMINACIÓN

Tres playas de Montevideo superaron nivel de contaminación en primeros días de 2026 y ya son ocho en lo que va de la temporada

Xabi Alonso y Fede Valverde en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

La despedida de Federico Valverde, capitán de Real Madrid, a Xabi Alonso tras el cese como técnico

Rafa Villanueva y Nacho Álvarez en La Pecera
ESTADO DE SALUD

Rafa Villanueva se recupera "paso a paso", anunció Nacho Álvarez, que compartió cuenta para juntar fondos

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos