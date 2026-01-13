Llamado laboral del Mides para dos cargos administrativos con sueldo de $77 mil: requisitos y cómo postularse

Llamado laboral en el Mides MIDES

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) lanzó un llamado laboral para cubrir dos cargos administrativos en Montevideo, con una remuneración mensual de $77.181. Los seleccionados deberán desempeñar funciones de gestor administrativo bajo un contrato de función pública.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Requisitos del concurso Para postularse a estos puestos, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos excluyentes:

Ser estudiante con el segundo año aprobado de las carreras de Abogacía o Notariado en la Universidad de la República o en instituciones de educación superior reconocidas por las autoridades competentes.

Tener conocimientos en herramientas informáticas. ¿Cómo postularse? Los aspirantes deben registrarse previamente en la plataforma Uruguay Concursa. La inscripción se realiza en línea a través de este enlace de la plataforma, donde se detallan los pasos a seguir y los documentos necesarios. El concurso estará vigente hasta el 20 de enero, y los postulantes seleccionados deberán trabajar a tiempo completo, 40 horas semanales, con posibilidad de viajar al interior del país de forma eventual.

El contrato de trabajo será inicialmente por un plazo que no superará el año, con la posibilidad de prorrogarse hasta un máximo de cuatro años, según lo especificado en las bases del llamado.

Detalles del concurso El proceso de selección tiene como objetivo la creación de una lista de prelación, la cual se utilizará para cubrir vacantes dentro del Mides. Los postulantes seleccionados serán asignados a funciones en Montevideo, aunque se les podría requerir disponibilidad para viajar fuera de la capital en caso de ser necesario.