Salarios: desde el 1° de enero rige un nuevo aumento para trabajadoras del servicio doméstico

Desde el 1° de enero de 2026 estará vigente un nuevo ajuste de salarios para las trabajadoras del sector doméstico, que se deberá hacer efectivo con el pago de remuneraciones que se realiza en febrero.

El convenio colectivo vigente en el sector establece que todos los salarios deberán ajustarse de acuerdo con la franja en la que se encuentren incluidos.

La primera franja, hasta $ 35.704 nominales, ajustará 3,13%. De esta forma, el salario mínimo en la actividad pasará de $ 30.232 a $ 31.178 por 44 horas semanales de labor, y el valor del laudo mínimo por hora subirá de $ 159,05 a $ 164.

La segunda franja de salarios, que va desde $ 35.705 a $ 151.459, ajustará 2,83%, y la tercera, desde $ 151.460 en adelante, ajustará 2,43%, según el convenio.

El acuerdo vigente se extiende desde julio de 2025 hasta junio de 2027. Habrá otro aumento en julio de 2026, fecha en la que entrarán a regir las nuevas categorías laborales con sus respectivos salarios mínimos. Dichas categorías serán general, cuidados y cocina.