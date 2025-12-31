Dólar
/ Economía y Empresas / TRABAJO

Salarios: desde el 1° de enero rige un nuevo aumento para trabajadoras del servicio doméstico

El laudo mínimo por hora de trabajo en el servicio doméstico pasa a ser de $ 164 desde el 1° de enero de 2026

31 de diciembre 2025 - 10:44hs
image

Desde el 1° de enero de 2026 estará vigente un nuevo ajuste de salarios para las trabajadoras del sector doméstico, que se deberá hacer efectivo con el pago de remuneraciones que se realiza en febrero.

El convenio colectivo vigente en el sector establece que todos los salarios deberán ajustarse de acuerdo con la franja en la que se encuentren incluidos.

La primera franja, hasta $ 35.704 nominales, ajustará 3,13%. De esta forma, el salario mínimo en la actividad pasará de $ 30.232 a $ 31.178 por 44 horas semanales de labor, y el valor del laudo mínimo por hora subirá de $ 159,05 a $ 164.

La segunda franja de salarios, que va desde $ 35.705 a $ 151.459, ajustará 2,83%, y la tercera, desde $ 151.460 en adelante, ajustará 2,43%, según el convenio.

