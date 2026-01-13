Trabajadores rurales con nuevo acuerdo: ajustes salariales, partida para útiles escolares y licencia por cuidados

Empleadores y trabajadores rurales cerraron días atrás las negociaciones para definir un nuevo acuerdo colectivo en el sector de ganadería, agricultura, tambos y arroz , que estará vigente por dos años, hasta el 30 de junio de 2027.

La fórmula incluye ajustes semestrales diferenciados y correctivos anuales por inflación, en línea con la pauta sugerida por el gobierno. Además, prevé beneficios extrasalariales, como el pago de una partida para útiles escolares y días de licencia por cuidados.

El primer aumento fue retroactivo a julio en todas las actividades. El segundo está vigente desde el pasado 1º de enero. Los salarios aumentaron 3,6% y 3,3% , dependiendo de la categoría del trabajador. Habrá nuevas correcciones en julio de 2026 y enero de 2027.

COMERCIO Los principales beneficios para Uruguay del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

TARIFAS PÚBLICAS UTE dispuso un nuevo aumento en el precio de la carga de vehículos eléctricos en la red pública

De esa forma, y a modo de ejemplo, la remuneración mensual de un peón de tambo especializado pasó a ser de $ 36.975, al igual que la misma categoría en plantaciones de arroz.

En los demás sectores, el laudo para esa categoría pasó a $ 37.383. El detalle para el resto de las categorías puede consultarse en la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Además, se incluyen dos correctivos por inflación que se activarán —si es necesario— en julio de 2026, condicionado a la evolución de la inflación subyacente, y en julio de 2027, una vez vencido el convenio, por IPC general. En ambos casos, solo se aplicarán en más y para salarios que no superen los $ 165.228.

En relación con el ficto por alimentación y vivienda, los montos se ajustarán en las mismas oportunidades y porcentajes que los salarios mínimos del sector.

Partida para set escolar

En febrero de 2026 y febrero de 2027, el personal que esté en planilla de las empresas del sector al 31 de diciembre de 2025 y perciba un salario nominal de hasta $ 40.000 para trabajadores mensuales de 8 horas diarias —debiéndose prorratear para jornaleros, con un mínimo de 13 jornadas de 8 horas al mes— recibirán una partida extraordinaria no salarial, con el único fin de la adquisición de un set de útiles escolares.

Se otorgará una partida por hijo de $ 2.000, con un máximo de $ 6.000 por trabajador.

Para acceder al beneficio, deberán cumplirse las siguientes condiciones: acreditar la filiación de los hijos que se encuentren en edad escolar y que cursen efectivamente de 1° a 6º año de escuela, y acreditar en el mes de marzo siguiente la compra efectiva del set escolar. Quienes no cumplan con esta acreditación no tendrán derecho a percibir la partida el año siguiente.

image

Licencia por cuidados

Los trabajadores tendrán derecho a dos días anuales con goce de sueldo, consecutivos o fraccionados, para atender situaciones de cuidado de hijos, menores a cargo, cónyuge o concubino, madre o padre. La licencia aplica para el acompañamiento a consultas o tratamientos médicos, terapias, convalecencias en domicilio o trámites administrativos. Su uso no implicará pérdida de salario, presentismo u otra compensación vinculada.

Antecedentes

En la ronda de negociación de 2023, empleadores y trabajadores no lograron ponerse de acuerdo —algo que sí habían conseguido en la novena ronda de negociación salarial, celebrada en 2021—, por lo que los ajustes y el salario mínimo para cada categoría se habían definido por votación.

Previamente, durante 2020 y en plena pandemia, no hubo negociación y se aplicó a tapa cerrada la fórmula propuesta por el gobierno, que priorizó el mantenimiento del empleo.

Y en las dos rondas anteriores a ese año, las gremiales rurales se retiraron de la negociación y fue el Poder Ejecutivo el que fijó los salarios mínimos y los ajustes.

En esta oportunidad se alcanzó un acuerdo tripartito entre el Poder Ejecutivo, las gremiales empresariales y los sindicatos de trabajadores del sector.