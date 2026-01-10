UTE dispuso un nuevo aumento en el precio de la carga de vehículos eléctricos en la red pública

En diciembre pasado, los precios del servicio de carga de vehículos eléctricos en puntos de carga de UTE ubicados en recintos de acceso público habían aumentado un 5%.

La empresa había argumentado que los precios vigentes presentan “desvíos” frente a los costos reales del servicio y que el ajuste apunta a corregirlos de forma gradual, “sin afectar de manera sensible” el gasto de los usuarios ni la conveniencia del vehículo eléctrico frente a los autos a combustión, según informó El Observador.

En esa oportunidad, también se mencionó que la corrección de diciembre sería adicional al ajuste tarifario de carácter general que vendría en enero de 2026. Efectivamente, desde comienzos de mes, los precios de carga tuvieron un nuevo aumento de 4% en promedio.

El precio base es ahora de $ 54,8 en los puntos de carga de corriente alterna (carga lenta) y de $ 132,9 en los de corriente continua (carga rápida). Este precio base funciona como una “bajada de bandera” y se cobra por conectarse al punto de carga.

En tanto, el precio de cada kWh consumido durante la carga es de $ 10,4 en los puntos de carga de corriente alterna y de $ 11,8 por kWh en los de corriente continua.

Por su parte, el cargo por tiempo sin carga —que se aplica luego de 20 minutos de que el vehículo esté conectado al equipo sin iniciar la carga— es de $ 9,6 y $ 12,3 por minuto, respectivamente, según datos oficiales. Todos los valores incluyen IVA.

Con los dos últimos ajustes —diciembre y enero— la suba acumulada se ubica en el entorno de 9,2%.

La carga se encarece 56% en la red pública

Por otro lado, hasta el 31 de diciembre pasado estuvo vigente para los usuarios particulares que cargaban en la vía pública una bonificación del 30% en el consumo eléctrico sobre el precio del kWh, que fue eliminada.

Al caer ese descuento tarifario y sumarse los otros dos ajustes, el precio de carga del vehículo se encareció un 56% al comenzar el año, según informó el programa Así Nos Va de Radio Carve.

Tomando como ejemplo el caso de un usuario que depende de la vía pública para cargar su vehículo eléctrico y recorre 1.000 kilómetros por mes con un auto tipo considerado para este cálculo, en 2025 gastaba $ 1.519 mensuales; ahora, ese gasto pasó a $ 2.192, lo que representa un aumento de casi $ 700 en su presupuesto, aunque sigue siendo 69% más barato que lo que pagaría con un auto a combustión de similar tipo.

En el caso de los taxis y los vehículos de transporte por aplicación, se mantiene el descuento del 40% en el cargo por energía y no se cobra cargo base.

Los precios del servicio de carga de vehículos eléctricos de UTE se componen de tres cargos: uno variable por la energía consumida, uno base por cada carga y otro por tiempo de conexión una vez finalizada la carga, y varían según se trate de equipos de corriente alterna o de corriente continua.

Los nuevos valores estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026. No obstante, en diciembre pasado se había encomendado a la gerencia general a poner en consideración al menos dos ajustes este año “con el objetivo de dar continuidad al proceso de alineamiento gradual entre costos y precios”.

UTE cuenta con alrededor de 400 puntos de carga en todo el país. Si bien la empresa continúa desplegando la red de carga y mejorando sus prestaciones, el objetivo de mediano plazo es promover la carga doméstica como una forma habitual de abastecimiento.

En ese sentido, se mantiene vigente un beneficio para los clientes residenciales que cargan sus vehículos en el hogar, mediante la aplicación de tarifas residenciales con franjas horarias. No obstante, para parte de los usuarios la carga domiciliaria presenta dificultades, especialmente en viviendas sin garaje propio o en edificios de apartamentos, donde las condiciones técnicas y los trámites con las administraciones suelen limitar la instalación de puntos de carga individuales.

Venta de eléctricos con fuerte expansión en 2025

En 2025 se vendieron alrededor de 14.500 vehículos eléctricos 0 km, según datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), lo que representó aproximadamente el 20% del total, con un fuerte ritmo de comercialización en el segundo semestre, que registró promedios mensuales por encima de 1.500 unidades.

La amplia mayoría de las unidades es de origen chino, con menor participación de la Unión Europea y del resto del mundo. En todo 2024 se habían comercializado algo más de 5.700 unidades eléctricas a batería.