El aumento de UTE, tarifa por tarifa: cuál sube más y cuál sube menos

La semana pasada entró a regir el aumento anual en las tarifas de energía eléctrica de UTE , que en promedio se ubica en 4% , considerando la totalidad del pliego tarifario.

Al margen del porcentaje promedio de ajuste, vale repasar exactamente cuánto se incrementaron los precios de la electricidad, así como otros componentes como cargo fijo y por potencia contratada.

El impacto no es uniforme: hay tarifas que aumentan por encima del promedio y otras que registran ajustes menores, según la letra chica del nuevo pliego tarifario.

El aumento de la Tarifa Básica Residencial en este 2026 es de 4,7% .

En este producto —subsididado—, UTE factura un único cargo que no está gravado con IVA y que incluye un consumo de hasta 100 kWh, el cargo fijo y el cargo por potencia contratada.

Cuando se supera ese nivel de consumo, se cobra un cargo de energía de acuerdo con una escala de precios que varía en función de lo que se consuma por encima de esa cantidad.

El pliego tarifario indica que hasta el año pasado el cargo mensual con derecho hasta 100 kWh era de $ 606,5. Ahora ese precio subió $ 28,4 y pasó a ser de $ 633,9.

En tanto, el precio de la energía en la primera franja de consumo (entre 101 kWh y 140 kWh) sube 4,5%; la segunda (entre 141 kWh y 350 kWh) también ajusta 4,5%, y la tercera franja (más de 351 kWh) aumenta 3,2%.

Los clientes que tienen esta tarifa siguen pagando la energía más barata en comparación con las tarifas que pagan la mayoría de los usuarios residenciales, aun cuando en los últimos años el Poder Ejecutivo tuvo una política de ajustes diferenciales que acortó la brecha.

Esta tarifa aplica actualmente solo para quienes ya la tienen contratada, ya que desde 2022 se suspendió el ingreso de nuevos usuarios. En paralelo, la empresa creó un bono social de energía que busca focalizar el subsidio en clientes vulnerables por su situación socioeconómica y que otorga descuentos de hasta 90% en el precio de la energía eléctrica.

¿Cuánto aumenta la tarifa Residencial Simple de UTE?

La tarifa Residencial Simple, que es la que tiene contratada la mayoría de los hogares en Uruguay —algo más de un millón de servicios—, funciona con diferentes precios según la franja de consumo.

En este caso, el cargo por consumo de 1 kWh a 100 kWh mensuales pasó de $ 6,537 por kWh a $ 6,744 por kWh; el segundo escalón, que va de 101 kWh a 600 kWh mensuales, pasó de $ 8,194 a $ 8,452 por kWh, y el tercero, de 601 kWh en adelante, pasó de $ 10,217 por kWh a $ 10,539 por kWh, con variaciones de +3,2% en cada escalón.

En tanto, el cargo fijo aumentó 3,1%, desde $ 315 hasta $ 324,9, y el cargo por potencia contratada lo hizo en la misma magnitud, hasta $ 83,2.

Tarifa Residencial Simple

¿Cuánto aumenta la tarifa residencial Doble Horario de UTE?

Para el caso de la tarifa Doble Horario Residencial —alrededor de 300 mil servicios—, el cargo fijo mensual pasó de $ 466 a $ 488 (+4,7%), y el cargo por potencia contratada de $ 80,7 a $ 83,2 (+3,1%), de acuerdo con cifras oficiales.

El precio en horario punta —el tramo más caro— pasó de $ 11,493 por kWh a $ 12,034 por kWh (+4,7%), y en fuera de punta —el más barato— de $ 4,556 por kWh a $ 4,771 por kWh (+4,7%).

Actualmente, esta opción tarifaria reduce de 6 a 4 horas el horario punta (el más caro), brindando el precio más económico durante 20 horas al día de lunes a viernes, y durante todo el día los fines de semana y feriados. Esto genera que la facturación del consumo se vea beneficiada con importes bajos en varios tramos horarios.

¿Cuánto aumenta la tarifa residencial Triple Horario de UTE?

La tarifa residencial Triple Horario divide el día en tres franjas horarias, con distintos valores para los precios de la energía.

El horario valle (entre las 00:00 y las 07:00) es el más económico, mientras que el horario punta (cuatro horas consecutivas a elección entre las 17:00 y las 23:00 en días hábiles) es el más caro.

En este producto, el cargo fijo pasó de $ 466 a $ 488 (4,7%), y el cargo por potencia contratada de $ 80,7 a $ 83,2 (3,1%).

El precio en horario valle pasó de $ 2,4 por kWh a $ 2,443 por kWh (+1,8%); en horario llano, de $ 5,080 por kWh a $ 5,172 por kWh (+1,8%), y en horario punta, de $ 11,493 por kWh a $ 12,034 por kWh (+4,7%).