El uruguayo Rodrigo Bentancur es titular en el Tottenham en el enfrentamiento ante el Nottingham Forest, en el marco de la tercera jornada de la Premier League en el estadio City Ground, en donde el equipo de Roberto De Zerbi busca su primer triunfo esta temporada luego de dos derrotas al hilo.
Rodrigo Bentancur es titular en el Tottenham en el encuentro ante el Nottingham Forest por la Premier League
El uruguayo Rodrigo Bentancur será de la partida en el Tottenham por la tercera fecha de la Premier League de Inglaterra