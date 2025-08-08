Dólar
FIFA dio a conocer los árbitros para los dos últimos partidos de Uruguay en Eliminatorias; de uno de ellos, la selección no tiene un buen recuerdo, y con el otro, va invicta

La selección uruguaya ya conoce a los dos árbitros para sus últimos encuentros por Eliminatorias contra Perú y Chile; de uno de ellos, la selección no tiene un buen recuerdo, y con el otro, va invicta

8 de agosto 2025 - 15:12hs
Edison Flores de Perú disputa un balón con Federico Valverde de Uruguay

Edison Flores de Perú disputa un balón con Federico Valverde de Uruguay 

 

FOTO: EFE

La selección uruguaya buscará la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 en los últimos dos encuentros que restan de las Eliminatorias para el mismo. El conjunto celeste jugará contra Perú en el Estadio Centenario y luego viajará a Santiago para enfrentar a Chile, que ya está eliminado de la competencia.

La FIFA ya dio a conocer los árbitros para dichos partidos.

Uruguay enfrentará a Perú el jueves 4 de setiembre a la hora 20.30 en el Estadio Centenario.

En tanto, luego será rival de los chilenos en Santiago el martes 9 a la misma hora.

Los árbitros para dichos encuentros

El argentino Facundo Tello será el árbitro del encuentro entre la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y Perú en el Centenario.

20240815 Nacional Sao Paulo, Copa Libertadores 2024, octavos de final. Foto Leonardo Carreño (1).jpeg
Facundo Tello

Facundo Tello

De este último, Uruguay no tiene buenos recuerdos ya que no tuvo un buen arbitraje en su único encuentro que dirigió en estas Eliminatorias que fue en Lima, justamente ante Perú que iba último en la tabla, y los dirigidos por Jorge Fossati consiguieron su primera victoria contra la celeste, 1-0.

Por su parte, el brasileño Anderson Daronco será el juez en Santiago ante Chile.

Dicho árbitro le dirigió cuatro encuentros a la selección uruguaya en dos Eliminatorias distintas y la misma viene invicta con él.

ca6404df778c0f48bb60b25923af8530479d2df4w-jpg..webp
El brasileño Anderson Daronco arbitró Uruguay-Perú
El brasileño Anderson Daronco arbitró Uruguay-Perú

En las del Mundial Rusia 2018, dirigió el 0-0 de visita ante Venezuela. Por su parte, para la Copa del Mundo Qatar 2022, estuvo al frente en los partidos Venezuela 0-Uruguay 0, Uruguay 1-Ecuador 0 y Uruguay 1-Perú 0.

Será el primer compromiso que dirigirá Daronco a los celestes en estas Eliminatorias.

