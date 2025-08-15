La hormona de la diosa que influye en el cerebro y el cuerpo

Descubierta en 2012 por Boström y un equipo de investigadores, la nombraron irisina en referencia a la diosa griega Iris. Su condición de mensajera de los dioses inspiró en los investigadores la analogía, ya que la irisina es mensajera entre los músculos y la grasa. La vida se tiñe de colores cuando se activa la Diosa Iris. Simbolizada por el arcoiris, deja una estela a su paso, es puente entre la tierra y los dioses, rápida y de pies ligeros. La irisina es precursora del buen humor y bienestar.

La revisión llevada a cabo por De Oliviera Bristot y un equipo de investigadores fue publicada en Frontiers, en su sección de Neurogenética y Salud Cerebral. Los investigadores revelan que la irisina impacta en la biología humana .

¿Qué hace la irisina en la biología humana?

Aumenta la fuerza muscular,

Disminuye la obesidad y el sobrepeso,

Mejora la resistencia a la insulina,

Tiene beneficios psicológicos y neurológicos.

Los niveles de irisina en personas sedentarias, son relativamente bajos. Pero, con solo 12 semanas de ejercicio aeróbico regular, la hormona se eleva en sangre y junto con ella, sus bondades.

¿Qué afirman los investigadores sobre los niveles aumentados de irisina? Nada más y nada menos que genera cambios fisiológicos que son inducidos por el ejercicio y que tienen positivas consecuencias en los sistemas cardiovascular, inmunitario, digestivo y adiposo.

Eso sí, los beneficios no caen del cielo, ¡hay que moverse! La promesa es grande ya que con 30 minutos diarios, el confort aparece. Con perseverancia, los aportes en la salud se hacen evidentes.

Algunos de las impactantes acciones de la irisina inducida por el ejercicio tienen que ver con prevenir, revertir y hasta eliminar disfunciones y enfermedades, por ejemplo:

Redujo lesiones neuronales inducidas por isquemia,

Redujo el volumen de infarto cerebral,

Redujo déficits neurológicos,

Redujo edemas cerebrales,

Redujo el peso, entre otras.

Entre sus principales aportes para la salud física, también tiene efectos antidepresivos y ansiolíticos, así como eleva los niveles de BDNF. ¿Qué es el BDNF? Es el factor neurotrófico derivado del cerebro que tiene funciones claves para las neuronas, como ser: su supervivencia, desarrollo, diferenciación y plasticidad. Indispensable para el aprendizaje, la mejoría y la salud neurológica.

La interacción entre los músculos y el sistema nervioso a través de la liberación de irisina muscular es responsable de los beneficios que promueve el ejercicio. ¿Hacer ejercicio cambia la estructura y las funciones del cerebro? Por supuesto, el ejercicio es promotor y protector de salud cerebral. Así como es al cerebro, es al cuerpo y la mente, ya que somos una unidad que no se separa en partes.

Entre las conclusiones, los investigadores destacan que el ejercicio mediante la irsina:

Fortalece las sinapsis, tiene efectos neuroprotectores, antidepresivos y antioxidantes.

Tiene efectos positivos sobre el sistema nervioso central.

Cumple una función terapéutica para mejorar la función cerebral, prevenir o tratar enfermedades neurológicas y neurodegenerativas.

Tiene acciones terapéuticas de gran potencial.

El movimiento invita a la irisina a desplegar sus bondades, así que, practiquemos al menos una buena caminata diaria para que la hormona favorezca nuestro humor, nuestra salud y nuestro bienestar.

Si queremos más bienestar, hagamos más. Y recordemos que si bien con una sola sesión de ejercicio el cuerpo responde, el ejercicio regular tiene efectos epigenéticos. ¿Qué es epigenética? Son todas las circunstancias que activan o desactivan la expresión de nuestros genes. Sin cambiar la secuencia de nuestro ADN, podemos prender o apagar genes para modular su expresión. Qué bueno saber que la genética no determina, sino que es la forma cómo vivimos la vida.