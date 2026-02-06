Por qué Mark Zuckerberg pensó que investigar los daños de Instagram perjudicaba a Meta

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, se planteó dejar de realizar investigaciones internas sobre cuestiones y problemas sociales en sus plataformas como Instagram, debido a que reflexionó que ocasionan más problemas judiciales y críticas para la compañía que a otras empresas del sector que no analiza internamente estos problemas.

La compañía propietaria de Instagram, Facebook, Threads y WhatsApp lleva a cabo investigaciones regularmente sobre cuestiones sociales en sus plataformas, como puede ser la salud mental de los adolescentes. Estos análisis se realizan para comprender cómo interactúan los usuarios en las redes sociales mencionadas y qué problemas surgen, de cara a ayudar a ofrecer experiencias seguras y positivas a los jóvenes.

Sin embargo, los resultados de estos informes han ocasionado problemas para Meta en diversas ocasiones, como en su comparecencia ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, junto con otras cuatro redes sociales, para testificar sobre su papel en la gestión del abuso sexual infantil y los problemas de salud mental en menores.

Ahora, en el marco de un caso de demanda judicial del estado de Nuevo México (Estados Unidos), que acusa a Facebook e Instagram de crear un "mercado para depredadores en busca de hijos" y presentar engañosamente sus productos como seguros para adolescentes, se han revelado documentos internos de Meta que muestran que Mark Zuckerberg llegó a plantearse si la compañía debía cambiar su enfoque sobre la investigación de los posibles daños sociales de sus plataformas.

Esta reflexión del CEO surgió en septiembre del año 2021, un día después de que se publicaran informes basados en filtraciones que indicaban que Instagram empeoraba la imagen corporal de un 32 por ciento de las adolescentes que utilizaban la red social y ya se sentían mal con su cuerpo.

Además de publicar un comunicado matizando las investigaciones sobre cómo afecta Instagram a las adolescentes y negando las acusaciones de ser una red social "tóxica", Zuckerberg envió un correo confidencial a altos ejecutivos de Meta, entre ellos, la entonces directora de operaciones Sheryl Sandberg y el responsable de asuntos globales Nick Clegg, donde expresó su preocupación por el hecho de que la empresa recibiera más críticas públicas por investigar y documentar este tipo de problemas.

Así lo ha compartido The Verge, quien ha tenido acceso al contenido del correo electrónico, donde Zuckerberg también señala que este tipo de prácticas perjudican a Meta más que a otras compañías competidoras como Apple, que optan por no estudiar sus servicios ni asumir responsabilidades similares. Concretamente, Zuckerberg matizó en las comunicaciones internas que Meta "recibió más críticas" porque al informar de los problemas sociales "hace parecer que hay más de ese comportamiento" en sus plataformas.

De la misma forma, el CEO también hizo referencias a otras compañías del sector, como es el caso de YouTube, Twitter y Snap, de las que detalló que "adoptan un enfoque similar, aunque en menor medida". Por ejemplo, manifestó que "YouTube parece enterrar intencionadamente la cabeza en la arena para pasar desapercibido y no ser el centro de atención". De la misma forma, alegó que "puede que Twitter y Snap simplemente no tengan los recursos para hacer este tipo de investigación".

No obstante, se ha de tener en cuenta que YouTube cuenta con su Comité Asesor de Jóvenes y Familias y, por su parte, Snap dispone del Índice de Bienestar Digital.

"Creo que deberíamos ser elogiados por el trabajo que hacemos para estudiar, comprender y mejorar los temas sociales en nuestras plataformas", sentenció Zuckerberg, al tiempo que alegó que "desgraciadamente, los medios tienden más a usar cualquier investigación o recomendación para decir que no se está haciendo todo lo posible en lugar de que nos tomamos estos problemas más en serio que nadie en nuestro sector al estudiarlos y buscar soluciones, no todas razonables de implementar porque todo tiene sus compromisos".

TRAS DEBATIRLO, SE MANTUVIERON LAS INVESTIGACIONES INTERNAS

Pese a las filtraciones y el riesgo reputacional, varios ejecutivos con acceso a los correos confidenciales defendieron continuar investigando los impactos sociales de sus plataformas.

"Creo que el trabajo interno es importante para ofrecer un buen producto y una buena experiencia de usuario independiente y al margen de los objetivos de los problemas sociales", compartió el entonces vicepresidente de producto, elección y competencia, David Ginsberg.

No obstante, los directivos optaron por continuar llevando a cabo las investigaciones con un alcance más limitado o con equipos centralizados para reducir riesgos. Asimismo, actualmente sigue investigando temas relacionados con el bienestar de los adolescentes en sus redes sociales.

DEMANDA DE LA FISCALÍA DE NUEVO MÉXICO

En el caso de la demanda a la que se enfrenta actualmente Meta en Nuevo México, la fiscalía ha sostenido que de hacer públicos los datos identificados en su momento, la compañía habría corregido las declaraciones engañosas.

Como respuesta, Meta ha rechazado las acusaciones y ha defendido el uso de sus investigaciones, alegando que ya ha detallado que ha utilizado dichos hallazgos para introducir mejoras como las cuentas de adolescentes con protecciones integradas o mayores herramientas de control parental.

"Meta está orgullosa de nuestro compromiso continuo con realizar investigaciones transparentes y líderes en la industria. Como hemos hecho durante años, seguimos utilizando estos conocimientos para lograr mejoras significativas, como introducir cuentas para adolescentes con protecciones integradas y proporcionar a los padres herramientas para gestionar las experiencias de sus hijos", ha detallado el portavoz de Meta, Andy Stone, en declaraciones al medio citado.

Con todo ello, el caso de Nuevo México comenzará con sus alegatos iniciales durante la próxima semana, cuando se espera que la fiscalía comparta nueva información sobre este tipo de conversaciones internas de la compañía.

Europa Press