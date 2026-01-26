Fernando Muslera se lesionó en el debut en el Torneo Apertura argentino y tendrá varios días afuera de las canchas, con riesgo de perderse el clásico de La Plata

El arquero uruguayo Fernando Muslera no comenzó de la mejor forma el Torneo Apertura del fútbol argentino al tener que ser sustituido en el entretiempo del partido entre su equipo, Estudiantes de La Plata , ante Independiente, que tuvo empate 1-1 en Avellaneda.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El golero de 39 años comenzó como titular, pero en el entretiempo tuvo que pedir el cambio debido a molestias.

Según informaron diarios de La Plata, Muslera terminó el primer tiempo con dolores en la zona del tobillo y luego, tras hacerse estudios, se conoció que padece una lesión en el tendón de Aquiles .

El golero sufrió una distención en el tendón de Aquiles , según informó 0221.com.ar, que catalogó como alarmante por la zona afectada y el rol clave del arquero en el equipo.

Fernando Muslera y Gabriel Neves en el debut de Estudiantes en el Torneo Apertura 2026

Fernando Muslera y Gabriel Neves en el debut de Estudiantes en el Torneo Apertura 2026

Por esa lesión, Muslera estará por lo menos tres semanas afuera de las canchas.

De esa forma, se perderá los próximos partidos frente a Boca Juniors, Defensa y Justicia y Deportivo Riestra.

Su presencia en el clásico ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, por la quinta fecha el 15 de febrero, está muy en duda.

El viernes, tras su lesión, quien lo sustituyó fue Fabricio Iacovich, de 23 años, quien lo reemplazará en los próximos encuentros.