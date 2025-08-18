La buena noticia de Federico Valverde en Real Madrid en la previa del debut por LaLiga de España este martes

Real Madrid cerró la preparación de su primer partido oficial de la temporada, el estreno en LaLiga EA Sports ante Osasuna este martes a las 16:00, con Federico Valverde recuperado y con el argentino Franco Mastantuono ejercitándose al mismo ritmo que el grupo por cuarto día , listo para debutar en el fútbol español si lo considera Xabi Alonso, que tendrá cuatro bajas.

El centrocampista uruguayo deja atrás una sobrecarga muscular que le impidió tener minutos ante el Tirol el pasado martes, en el único amistoso con público disputado por el Real Madrid, y demostró que está en perfectas condiciones de ser titular.

Este domingo la buena noticia para el técnico había sido la recuperación total de Valverde, que supera una sobrecarga muscular que le impidió jugar el único amistoso con público el pasado martes.

Ese día Valverde fue uno más en el grupo que inició el entrenamiento en el gimnasio antes de efectuar en el campo trabajo con balón y el ensayo de acciones ofensivas con finalización. Xabi Alonso busca mejorar las conexiones de ataque y que se fructifique en goles en su puesta de largo ante la afición merengue.

URUGUAYOS El "sueño que cualquier niño tiene" y que Federico Valverde cumple en Real Madrid; mirá lo que dijo el volante uruguayo

FÚTBOL Se olvidaron de Federico Valverde: mirá los 30 nominados al Balón de Oro 2025, el premio al mejor jugador de la temporada

Federico Valverde pronto para el debut con Real Madrid en LaLiga 2025/26 Federico Valverde pronto para el debut con Real Madrid en LaLiga 2025/26

Este lunes el uruguayo siguió con su entrenamiento habitual y se perfila para estar en el debut merengue.

La recuperación de Valverde solventa la única duda que podía tener Alonso en el equipo titular, con la entrada del uruguayo en lugar de Dani Ceballos. Se espera que el resto de titulares sean los mismos que iniciaron el amistoso en Innsbruck (Austria), con el debut en el Bernabéu del inglés Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras de inicio.

Franco Mastantuono pronto para el debut con Real Madrid en LaLiga 2025/26 Franco Mastantuono pronto para el debut con Real Madrid en LaLiga 2025/26 Real Madrid

Las lesiones en Real Madrid

Los lesionados Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Endrick se ausentaron de la sesión del lunes en la Ciudad Real Madrid y serán baja en la primera lista de Xabi Alonso para un partido de LaLiga.

El técnico tolosarra debe decidir con Mastantuono, que se sumó ya iniciada la pretemporada, una vez cumplió 18 años. Ha entrenado cuatro días con sus nuevos compañeros, mostrando un buen tono físico, y se espera su presencia en la convocatoria.

El último entrenamiento del Real Madrid en su ciudad deportiva, con el inicio abierto a la presencia de los medios, dejó una imagen cuando los jugadores saltaron al césped tras la activación en el gimnasio. Xabi Alonso andando junto a Aurélien Tchouaméni, con su mano derecha en el hombro del jugador, e intercambiando opiniones entre ambos. Así recorrieron buena parte del campo de entrenamiento hasta que el francés se sumó a la carrera con sus compañeros.

Posteriormente los jugadores disponibles, con la presencia con el primer equipo del canterano Thiago Pitarch, realizaron ejercicios con balón antes de terminar a puerta cerrada de perfilar los últimos detalles tácticos de Xabi Alonso y afinar puntería.

Con base en EFE