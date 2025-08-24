Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Peñarol vs River Plate: día, hora, cancha y precio de las entradas para la cuarta fecha del Torneo Clausura

Peñarol recibe a un River Plate sumergido en el descenso en busca de tres puntos que lo pongan en carrera por el Torneo Clausura

24 de agosto 2025 - 16:26hs
Ignacio Sosa

Ignacio Sosa

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol recibe a River Plate en partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, en un duelo clave para los aurinegros para poder dejar atrás el trago amargo de su eliminación en la Copa Libertadores.

¿Cuándo juegan Peñarol vs River Plate por el Torneo Clausura?

El partido se jugará el domingo 24 de agosto.

¿A qué hora juegan Peñarol vs River Plate?

El encuentro comenzará a la hora 18.00.

¿Dónde juegan Peñarol vs River Plate?

El cotejo se disputará en el Estadio Campeón del Siglo y por primera vez, como locatario, Peñarol tendrá hinchas en su feudo al cumplir contra Progreso y Nacional la sanción de dos partidos a puertas cerradas impuesta por la Comisión Disciplinaria de la AUF por incidentes en la final del Torneo Intermedio ante Nacional.

Gonzalo Moratorio
PEÑAROL

Gonzalo Moratorio dijo que Wilmar Roldán tuvo "incidencia" en los tres goles que recibió Peñarol y planteará tomar acciones ante Conmebol

Hinchas de Peñarol
COPA LIBERTADORES

¿Qué le pasó a cientos de hinchas de Peñarol que entraron al estadio de Racing pero no pudieron ver el partido desde la tribuna?

Entradas para Peñarol vs River Plate

En la tribuna Cataldi, las generales salen $ 414 para los poseedores de tarjeta Master BBVA y las generales $ 460.

En la Damiani salen $ 594 con tarjeta y $ 660 las generales.

En la tribuna Henderson, los socios con tarjeta pagan $ 864, los socios $ 960, las generales con tarjeta $ 1.170 y las generales comunes $ 1.300.

Los hinchas de River Plate van a la tribuna Guelfi a un precio de $ 1.200 las generales y $ 900 los socios.

Dónde ver Peñarol vs River Plate

En encuentro se verá en ESPN por cable y Disney+ en streaming.

Tabla de posiciones del Clausura y la Anual

Peñarol necesita ganar para seguir el tren de Nacional en la Tabla Anual y también para volver a reposicionarse en el Clausura donde viene de perder con Boston River.

River Plate está último en la tabla del descenso y acaba de cesar al técnico Julio Ribas.

Su reemplazo será Raúl Salazar.

Embed

Temas:

Peñarol River Plate Torneo Clausura

Seguí leyendo

Las más leídas

Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Nacional ante Boston River

Darwin Núñez fue presentado por Al-Hilal, su nuevo club
FÚTBOL INTERNACIONAL

La complicación que puede tener Darwin Núñez con la decisión del gobierno de Arabia Saudita, tras su llegada Al-Hilal

Baltasar Barcia de Boston River ante la marca de Juan Pablo Patiño de Nacional por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Nacional 0-0 Boston River: el tricolor no mejoró y sin evolucionar, no pudo ante un rival que le jugó de igual a igual por el Torneo Clausura

Pablo Peirano, técnico de Nacional
NACIONAL

"Para Nacional esto es perder dos puntos": la frase de Pablo Peirano y lo que sucederá con su ciclo en el club

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos