Peñarol vs River Plate: día, hora, cancha y precio de las entradas para la cuarta fecha del Torneo Clausura

Peñarol recibe a River Plate en partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, en un duelo clave para los aurinegros para poder dejar atrás el trago amargo de su eliminación en la Copa Libertadores.

El partido se jugará el domingo 24 de agosto.

El encuentro comenzará a la hora 18.00.

El cotejo se disputará en el Estadio Campeón del Siglo y por primera vez, como locatario, Peñarol tendrá hinchas en su feudo al cumplir contra Progreso y Nacional la sanción de dos partidos a puertas cerradas impuesta por la Comisión Disciplinaria de la AUF por incidentes en la final del Torneo Intermedio ante Nacional.

Entradas para Peñarol vs River Plate

En la tribuna Cataldi, las generales salen $ 414 para los poseedores de tarjeta Master BBVA y las generales $ 460.

En la Damiani salen $ 594 con tarjeta y $ 660 las generales.

En la tribuna Henderson, los socios con tarjeta pagan $ 864, los socios $ 960, las generales con tarjeta $ 1.170 y las generales comunes $ 1.300.

Los hinchas de River Plate van a la tribuna Guelfi a un precio de $ 1.200 las generales y $ 900 los socios.

Dónde ver Peñarol vs River Plate

En encuentro se verá en ESPN por cable y Disney+ en streaming.

Tabla de posiciones del Clausura y la Anual

Peñarol necesita ganar para seguir el tren de Nacional en la Tabla Anual y también para volver a reposicionarse en el Clausura donde viene de perder con Boston River.

River Plate está último en la tabla del descenso y acaba de cesar al técnico Julio Ribas.

Su reemplazo será Raúl Salazar.