¿Se mantiene Edinson Cavani? La oncena de Boca Juniors que piensa Miguel Ángel Russo para recibir a Banfield

Boca Juniors recibe este domingo a Banfield en La Bombonera , en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura , con el objetivo de seguir sumando de a tres para ingresar en la zona de clasificados a los playoff y mantenerse en los puestos de acceso a copas internacionales en la tabla anual.

El equipo de Miguel Ángel Russo viene de cortar su peor racha negativa de 12 partidos consecutivos sin ganar , luego de imponerse por 3-0 ante Independiente Rivadavia la jornada anterior, encuentro en el que Edinson Cavani fue titular. En este contexto, el entrenador del xeneize piensa el once para el siguiente partido.

Tras el último encuentro en Mendoza , en donde Boca mostró una mejora con respecto a partidos anteriores y volvió a ganar, Russo no piensa muchas modificaciones en el equipo titular para medirse a Banfield, por lo que Edinson Cavani y Miguel Merentiel apuntan a ir de arranque en La Bombonera.

La única duda con respecto a ese equipo es la presencia de Carlos Palacios , quién está en un bajo nivel y es la única modificación que podría darse. En su lugar, ingresaría Alan Velasco por el sector izquierdo.

De esta manera, el posible once de Boca sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Boca actualmente transita en la décima posición de la zona A del Torneo Clausura (clasifican los primeros 8) con 6 puntos obtenidos, pero a una sola unidad de Central Córdoba, el último en puestos de playoff.

En cuanto a la tabla anual, se ubica en la tercera posición por lo que en este momento estaría clasificando de manera directa a la Copa Libertadores. Los tres primeros acceden a la máxima competencia internacional, mientras que del 4° al 9° van a la Copa Sudamericana. El xeneize tiene 39 puntos, uno más que Argentinos Juniors.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs Banfield y dónde ver a Edinson Cavani en vivo?

El partido se llevará a cabo este domingo 24 de agosto a las 18:15 horas en La Bombonera y se podrá ver por ESPN y Disney+.