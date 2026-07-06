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Devolución IRPF 2026: cuándo se cobra el dinero si se presenta declaración jurada y hasta cuándo hay tiempo

Según el calendario oficial, las devoluciones con origen en la declaración jurada podrán cobrarse este mes

6 de julio de 2026 8:45 hs
Imagen Dinero EO

La Dirección General Impositiva (DGI) informó cuándo comenzará a pagar las devoluciones del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes a quienes presenten la declaración jurada durante la campaña 2026.

Según el calendario oficial, las devoluciones con origen en la declaración jurada podrán cobrarse a partir del 28 de julio, una vez que la DGI realice los controles correspondientes.

Cuándo se cobra la devolución de IRPF

La fecha de cobro dependerá del momento en que cada contribuyente presente su declaración jurada.

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La DGI informó que quienes la presenten antes del día 15 de cada mes podrán cobrar la devolución antes de que finalice ese mismo mes, siempre que los controles hayan finalizado.

En cambio, quienes presenten la declaración después del día 15 cobrarán la devolución durante el mes siguiente.

El dinero podrá retirarse en bancos o redes de cobranza habilitadas.

Cómo consultar si la devolución ya está disponible

Los contribuyentes podrán verificar el estado de su devolución a través del servicio Consulta de Devoluciones disponible en el portal de la DGI, ingresando con su identidad digital.

La consulta también podrá realizarse mediante la aplicación oficial de la DGI o por WhatsApp, a través del número 098 134 400.

Hasta cuándo hay plazo para presentar la declaración jurada

La campaña de IRPF correspondiente al ejercicio 2025 comenzó el 26 de junio, cuando la DGI puso a disposición el formulario en línea con información precargada.

El plazo para presentar la declaración jurada se extenderá desde el 29 de junio hasta el 31 de agosto.

Los trabajadores dependientes pueden confirmar o modificar la información precargada, mientras que los trabajadores independientes deberán completar los datos correspondientes a sus ingresos, pagos y retenciones.

Cómo recibir ayuda para presentar la declaración

La DGI ofrece asistencia telefónica para completar el formulario en línea a través del 1344, opción 4, de lunes a viernes entre las 09:30 y las 15:30.

Además, desde el 29 de junio se brinda atención personalizada para trabajadores dependientes, con agenda previa. Las citas pueden solicitarse por el sitio web de la DGI o por WhatsApp al 098 134 400.

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