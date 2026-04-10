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Llamado laboral del MEF para administrativos ofrece sueldo de más de $60 mil: mirá requisitos y cómo anotarse

Las tareas incluyen la atención a usuarios, gestión de documentos, manejo de sistemas informáticos, elaboración de informes y apoyo en procesos administrativos internos

10 de abril de 2026 8:20 hs
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Diego Battiste

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral para ocupar cuatro puestos administrativos en Montevideo y ofrece un sueldo de más de $ 60 mil por cumplir un régimen de 40 horas semanales.

El proceso está dirigido a personas interesadas en desempeñarse como gestor administrativo, con tareas vinculadas a la gestión de información, atención al público y apoyo en distintas unidades organizativas.

Requisitos y condiciones

El llamado es público y abierto, y exige cumplir con una serie de requisitos generales, entre ellos:

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  • Tener 18 años o más al cierre del período de postulación
  • Contar con cédula de identidad vigente
  • Poseer credencial cívica
  • Tener carné de salud vigente

En cuanto a la formación, se requiere bachillerato completo de Secundaria o UTU, mientras que se valorarán estudios vinculados a administración, atención al cliente y herramientas informáticas.

Características del cargo

El puesto corresponde a la escala administrativa, con una carga horaria de 40 horas semanales y una remuneración nominal de $60.981 a valores de enero de 2026.

Las tareas incluyen la atención a usuarios, gestión de documentos, manejo de sistemas informáticos, elaboración de informes y apoyo en procesos administrativos internos. El cargo implica un nivel de confidencialidad alto y responsabilidades operativas dentro de la estructura estatal.

La designación inicial será por 12 meses en carácter provisorio, con posibilidad de incorporación definitiva al cargo presupuestal tras evaluación.

Proceso de selección

El proceso de selección se desarrollará en varias etapas, que incluyen:

  • Sorteo o preselección en función de los postulantes
  • Prueba de oposición
  • Evaluación de méritos y antecedentes
  • Instancia psicolaboral

Para avanzar en el proceso será necesario alcanzar un puntaje mínimo en las pruebas, y los resultados serán comunicados a través del portal oficial.

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán registrarse como usuarios en el portal Uruguay Concursa y completar la postulación dentro del plazo establecido, que se extiende hasta el miércoles 22 de abril. El sistema generará un comprobante electrónico que garantiza el anonimato del postulante durante el proceso.

La convocatoria apunta a integrar una lista de prelación que tendrá vigencia por 18 meses, a partir de la resolución de homologación del concurso.

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