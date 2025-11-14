La frase de Luis Suárez de cómo su esposa, Sofía Balbi, lo bajó a tierra cuando jugaba en Liverpool de Inglaterra

Luis Suárez sigue siendo hasta estos días el futbolista más importante uruguayo de los últimos años. Es el máximo goleador en historia de la selección uruguaya con 69 goles, ya se retiró de la misma, pero con 38 años, sigue jugando en Inter Miami. Este viernes, una frase suya de una nota de hace un tiempo, volvió al tapete.

El Pistolero no pudo jugar el pasado fin de semana con su equipo debido a que se encontraba suspendido de oficio por parte de la Major League Soccer (MLS).

Poco después de ese partido, se conoció cómo se burló de sus rivales a través de las redes sociales.

En las últimas horas, una importante cuenta de X (ex Twitter) inglesa, recordó una frase de Luis Suárez que realizó cuando jugaba en Liverpool de Inglaterra.

En el club inglés, el uruguayo fue ídolo en su momento, anotó 82 goles y no ganó la Premier League por un resbalón de su compañero y amigo, Steven Gerrard contra Chelsea que les costó un gol carísimo. Sí pudo conseguir la Copa de la Liga con los reds.

Uno de los mejores partidos de su carrera en ese club, si no el mejor, fue cuando le convirtió cuatro tantos a Norwich City por la Premier League inglesa.

Lo que dijo Luis Suárez en una entrevista un tiempo después de aquel encuentro, fue lo que volvió a mostrar en las últimas horas la página "The Footy Section".

"Después de anotar cuatro goles contra Norwich, llegué a casa esperando que mi esposa me felicitara. Pero no dijo ni una palabra. Al día siguiente me miró y me dijo: '¿Sabes por qué no te felicité? Porque aquí seguís siendo mi esposo, el padre de tu hija... el mismo Salta de siempre", comenzó diciendo Suárez.

20250725 Luis Suárez y su esposa, Sofía Balbi, en plenas vacaciones Luis Suárez y su esposa, Sofía Balbi, en plenas vacaciones

Y agregó: "Y fue entonces cuando lo entendí todo. Tenía razón. Cuando empezás a recibir halagos de todos lados, corrés el riesgo de creértelo, de desconectarte. Pero tener a alguien a tu lado que te recuerde quién sos, que te mantenga con los pies en la tierra, es esencial. Para el mundo podía ser Luis Suárez, pero en casa seguía siendo el mismo de siempre".

"En casa, no soy el goleador. Soy el papá, el esposo, el Salta que lava los platos. Mi esposa siempre me mantuvo con los pies en la tierra. Podés hacer 600 goles, pero si dejás la ropa tirada por ahí, te van a regañar. Y está bien. Te mantiene con los pies en la tierra", terminó diciendo.

