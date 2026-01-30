Usurpación en Punta del Este: familia que ocupa casas de alto valor y se niega a abandonarlas declara hoy en Fiscalía

Varias personas declararán este viernes en la Fiscalía por un caso de usurpación de vivienda en Punta del Este , luego de un operativo policial que derivó en la detención de cinco integrantes de un mismo núcleo familiar .

Según la información policial, el 28 de enero personal de la Seccional Décima recibió la denuncia de una mujer mayor de edad que afirmó haber sido víctima de la usurpación de su vivienda. La denunciante señaló que el presunto responsable es una persona conocida en la zona por realizar de forma reiterada maniobras ilegales , consistentes en ocupar inmuebles de alto valor sin pagar alquiler , permanecer en ellos durante largos períodos y retirarse únicamente tras extensos procesos judiciales y mediante orden de desalojo.

De acuerdo a la investigación primaria, el hombre no actuaría solo, sino con la colaboración de un núcleo familiar , cuyos integrantes ocuparían los inmuebles en conjunto, reforzando la permanencia y dificultando la restitución de la propiedad . Este accionar permitiría inferir la existencia de una organización previa y roles definidos .

El modus operandi , reiterado en el tiempo y en distintos inmuebles, resulta compatible —en esta etapa de la investigación— con maniobras presuntamente constitutivas de estafa y eventualmente de asociación para delinquir , delitos que deberán ser determinados por la Justicia.

Enterada del hecho, la Fiscalía Letrada de 3º Turno dispuso, entre otras medidas, notificar a los ocupantes del inmueble y otorgarles plazo hasta la tarde del 29 de enero para abandonarlo. Ante la negativa y el desacato al mandato fiscal, la Fiscalía solicitó orden de allanamiento y detención de los ocupantes.

El allanamiento se realizó en la tarde del 29, a cargo del titular de la Seccional Décima y con apoyo de personal de varias reparticiones policiales. En el procedimiento fueron detenidas cinco personas —dos hombres y tres mujeres—, todas mayores de edad y familiares entre sí.

La Fiscalía dispuso que los detenidos comparezcan este viernes en sede fiscal para prestar declaración.