Precio de la soja trepó a máximos de un año y medio: China tiene la llave del mercado

Soja: cambios en las referencias de precio, cuando los agricultores están sembrando el cultivo oleaginoso.

La soja logró US$ 390 por tonelada en Uruguay el jueves , previo al primer informe mensual de EEUU en dos meses y con un mercado tonificado por la proyección en baja de la cosecha en ese país y el enlentecimiento de siembra en Brasil (rumbo a récord de producción de 177 millones de toneladas según la agencia oficial Conab).

El precio en Uruguay fue el más alto desde julio de 2024 para el grano , en consonancia con una corrección hasta US$ 431 la tonelada de la cotización julio 2026, referencia de la próxima cosecha.

Sin embargo, con los datos del informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en la tarde del viernes la soja corrigió a la baja y retrocedió hasta los US$ 422 por tonelada en la posición julio 2026.

El USDA recortó la producción estadounidense menos de lo esperado, redujo la expectativa de exportaciones estadounidenses de 45,86 a 44,5 millones de toneladas y corrigió los stocks de 8,98 a 8,61 millones de toneladas.

Los datos agrícolas se pueden interpretar como alcistas pero el dato que más influyó en el sentimiento del mercado fue la ausencia de compras chinas, que marcan solo unos embarques testimoniales de 332 mil toneladas, un ritmo insuficiente para alcanzar 12 millones de toneladas hasta fin de año como anunció el gobierno estadounidense.

Hasta la última semana Uruguay lleva exportadas 3,6 millones de toneladas de soja en 2025 por US$ 1.435 millones a un promedio de US$ 398 por tonelada (FOB) y cotizaciones de entre US$ 360 a US$ 370 al productor.

Los precios de esta semana en el mercado local entre US$ 380 y US$ 390 se situaron por encima de los valores presupuestados para la próxima cosecha.

En Argentina los embarques de soja son los más altos de los últimos 10 años. Acumulan 11,25 millones de toneladas en 2025 y los embarques de noviembre quintuplican el volumen promedio para el mes. El destino excluyente es China con el 94% de los envíos.

Cada vez más competencia en trigo

Las estimaciones del USDA para el mercado de trigo resultan claramente bajistas, con aumentos de producción en prácticamente todas partes sobre proyecciones previas ya altas: en EEUU, en la Unión Europea, en Rusia, en Australia y en Argentina.

La cosecha de trigo avanza y as estimaciones continúan ajustándose al alza, con la Bolsa de Comercio de Rosario elevando la proyección a 24,5 MT y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires a 24 MT, récords históricos de volumen en cualquier caso, y basados en datos reales de cosecha lo que generan una mayor competencia en la región.

En Uruguay hace un mes la exportadora LDC estimaba una cosecha de 1,4 millones de toneladas y los cultivos han mejorado en las últimas semanas y se acercan a las fechas de cosecha más intensa con potencial de ofrecer los altos rindes cercanos o superiores a 4.500 kilos por hectárea para pelear un margen económico.

En Chicago la posición diciembre perdió el viernes las ganancias de toda la semana y, como el viernes pasado, cerró en US$ 193 por tonelada y con referencias en Uruguay de entre US$ 184 y US$ 185.

En cebada, con referencias que llegaron a superar los US$ 202 por tonelada, se animaron las colocaciones de los productores en una semana que se cerró con el lanzamiento en Ombúes de Lavalle de la Cosecha de Cebada 2025, un evento que se realiza por segundo año y que contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi.

Los cereales de invierno llegan al período de cosecha con precios modestos y expectativas de rendimientos altos con un buen cierre de ciclo. La agricultura logra resistir presiones de mercados que no la hacen retroceder en área como sucedía hace algunos años, en parte por los altos rendimientos que se obtienen y por la diversificación de los cultivos, a pesar del bajo valor del dólar.

En esa diversificación se distinguen las oleaginosas de invierno con la colza como abanderada. Las cotizaciones se volvieron a encender en Europa hasta US$ 565 por tonelada y en Uruguay se acercaron a los US$ 495 por tonelada, por lejos el cultivo de invierno con mejor margen para los productores.

Así como la primavera ha sido favorable a los cereales también está acompañando a los maíces de primera ya plantados y las primeras sojas, con una lluvia por semana en noviembre y por delante cierta incertidumbre por el agua disponible en los próximos meses.