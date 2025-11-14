Incautan decenas de celulares iPhone y otros productos Apple de contrabando que se vendían en Montevideo

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) informó sobre un operativo realizado en Montevideo en el que se incautaron celulares iPhone y otros artículos de la marca Apple que habían ingresado al país de contrabando y se vendían en Montevideo.
El costo estimado de la incautación supera los 5 millones de pesos, es decir, unos US$ 125 mil dólares.
Aduanas aseguró en un comunicado que los artículos fueron incautados luego de tres allanamientos en "distintos puntos de Montevideo".
En un primer allanamiento se incautaron 32 iPhone 17 (el último modelo de la marca), 1 iPhone Pro Max, 1 iPhone 16, 22 AirPods Pro y 466 estuches con el logo de Apple.
En otro allanamiento se incautaron otros 2 celulares iPhone 13, 14 iPhone 15, 11 iPhone 16, 1 iPhone 16 Pro, 2 iPhone 17 y 4 iPhone 17 Pro. En el tercer allanamiento, en tanto, las autoridades incautaron 130 fichas de iPhone, 120 cables de iPhone y 100 auriculares de iPhone.
Aduanas agregó en el comunicado que el operativo se hizo luego de un "minucioso trabajo de inteligencia" que detectó a un grupo de personas que se dedicaban a vender iPhones y accesorios "ingresados al país en infracción aduanera".