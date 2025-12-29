Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
30°C
algo de nubes
Martes:
Mín  23°
Máx  32°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

El mensaje de despedida de Blanca Rodriguez para Nano Folle tras su jubilación: "Más de 20 años de trabajo y amistad"

La actual senadora y exinformativista Blanca Rodríguez publicó en sus redes un mensaje de despedida para su excompañero de Canal 10 que se jubiló esta semana

29 de diciembre 2025 - 8:57hs
Nano Folle y Blanca Rodríguez en 2024

Nano Folle y Blanca Rodríguez en 2024

Más allá de esa despedida en pantalla, a lo largo de los últimos días Folle también recibió distintos mensajes y saludos a través de las redes sociales, incluyendo uno de su excompañera, la senadora Blanca Rodríguez.

La ahora parlamentaria frenteamplista trabajó durante dos décadas con el periodista, y ese tiempo compartido fue lo destacado en su publicación en redes sociales, que estuvo acompañada de fotos hechas durante el último día de Folle en Subrayado, que tuvo a Rodríguez como invitada.

Más noticias
Nano Folle se despide de Subrayado de Canal 10
DESPEDIDA

"No me quedé con ganas de nada", Nano Folle se jubila de Subrayado de Canal 10 después de más 20 años

La despedida de Nano Folle
TELEVISIÓN

Nano Folle se jubila y sus compañeros de Subrayado lo despidieron con un particular regalo: "Buena vida, prócer"

"Se retira Nano Folle de nuestro querido Subrayado, se retira un estilo de hacer investigación y periodismo policial", escribió Rodríguez.

"Ojalá siga sembrando por el camino que siga. Un privilegio haber compartido con él más de 20 años de trabajo y amistad. Lo más importante cada vez que hay reencuentro en Subrayado: el afecto intacto", agregó en su mensaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/blancarodgon/status/2005036246716887452?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Nano Folle Blanca Rodríguez Canal 10

Seguí leyendo

Las más leídas

La calidad de las pocas imágenes no logra desentrañar el misterio
URGENTE

Ocurrió en Uruguay y casi nadie se dio cuenta: el dato que desconcierta a los expertos

El comunicador Rafael Villanueva
GRAVE

Rafa Villanueva está internado en estado grave en un sanatorio de Maldonado por una infección generalizada

Leonardo Gargano, el hijo menor de Walter Gargano, le pidió una foto a Lionel Messi en el cumpleaños de Delfina Suárez, la hija de Luis Suárez
FÚTBOL

El hijo de un exjugador de la selección uruguaya que se sacó una foto con Lionel Messi en el cumpleaños de 15 de la hija de Luis Suárez

Baltasar Barcia defendió a Boston River en 2025
FÚTBOL

Cuando parecía que estaba hecho lo de Barcia a Peñarol, apareció Perchman y dijo a Referí: "Es hincha de Nacional y nosotros lo queremos", y hubo acuerdo con Tomás Verón Lupi

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos