El mensaje de despedida de Blanca Rodriguez para Nano Folle tras su jubilación: "Más de 20 años de trabajo y amistad"

Nano Folle y Blanca Rodríguez en 2024

Nano Folle se jubiló la semana pasada luego de casi cinco décadas de trabajo. El histórico periodista y responsable durante años de la crónica policial en el noticiero de Canal 10, Subrayado, terminó su etapa en los medios y tuvo una despedida a cargo de sus compañeros al aire.

Más allá de esa despedida en pantalla, a lo largo de los últimos días Folle también recibió distintos mensajes y saludos a través de las redes sociales, incluyendo uno de su excompañera, la senadora Blanca Rodríguez.

La ahora parlamentaria frenteamplista trabajó durante dos décadas con el periodista, y ese tiempo compartido fue lo destacado en su publicación en redes sociales, que estuvo acompañada de fotos hechas durante el último día de Folle en Subrayado, que tuvo a Rodríguez como invitada.

"Se retira Nano Folle de nuestro querido Subrayado, se retira un estilo de hacer investigación y periodismo policial", escribió Rodríguez.

"Ojalá siga sembrando por el camino que siga. Un privilegio haber compartido con él más de 20 años de trabajo y amistad. Lo más importante cada vez que hay reencuentro en Subrayado: el afecto intacto", agregó en su mensaje. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/blancarodgon/status/2005036246716887452?s=20&partner=&hide_thread=false Se retira Nano Folle de nuestro querido @Subrayado, se retira un estilo de hacer investigación y periodismo policial. Ojalá siga sembrando por el camino que siga. Un privilegio haber compartido con él más de 20 años de trabajo y amistad. Lo más importante cada vez que hay… pic.twitter.com/giGzYs7N5k — Blanca Rodriguez - Hija de inmigrantes. (@blancarodgon) December 27, 2025