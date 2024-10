Colegio Alemán, la máquina de ganar del handball de Uruguay, conquistó su 23º Federal

Nico Sintas armó el plantel con Daniel Cleffi y sobre la base de jugadores históricos como Gabriel Spangenberg, Juan Abdala, Gonzalo Gamba y Sebastián Hornos, generó un recambio inyectándole piezas jóvenes, aprovechando la gran escuelo que el club genera en formativas justamente con el trabajo de décadas desarrollado por Chacha Sintas.

El equipo sufrió la sensible baja del golero Felipe Navarrete y también el retiro de un gran referente como Alejandro Velazco, que el año pasado ya había jugado poco.

Así, los que asumieron el liderazgo fueron los jóvenes que ya son jugadores de selección como Faustino Martin o Matías Echeverry, mientras que Sebastián Vecino, de 29 años, se erigió en el referente líder del equipo.

Otros valores jóvenes ya empezaron a demostrar su calidad como el golero Anandez, Juan Francisco Larrosa, de gran final, Ignacio Machiñena y un jugador particular: Pedro Giussani, exalumno del colegio que mide 1,90 metros y que es oriundo de Bolivia.

El resto del plantel lo conformaron Bautista Tondini, Gerónimo Kupferschmidt, Alfonso De Rossa, Francisco Goldfinger, Sebastián Razaboni, Gerónimo Revetria, Carlos Camargo, Mauricio Doldán, Rodrigo Méndez y dos jugadores que no quedaron en la convocatoria de la final pero que en el año aportaron los suyo: Pedro De Rossa y Santiago Castro.

A comienzos de octubre, Nicolás Sintas emigró a Italia para convertirse en entrenador de Benevento, equipo de la tercera división de ese país, y su padre volvió a hacerse cargo del plantel principal manteniendo a Cleffi como ayudante y sumando al histórico Daniel "Nono" Queirolo al cuerpo técnico.

"El 95% del trabajo lo hizo Nicolás, más allá de que yo iba a todos los partidos. Armó un gran equipo, con mucha renovación y lo hizo jugar a muy buen nivel", reveló Sintas padre a Referí.

"Hay dos cosas que determinan que los jóvenes valores que se forman en el club puedan sumarse al primer equipo. Primero, que se abra la oportunidad para los chicos de poder dar ese paso y después llevarlos paso a paso; tenemos bastantes jugadores y por eso no necesitamos apurarle a nadie los procesos", agregó.

Sintas se mantiene a cargo de los planteles sub 14, sub 16 y sub 18 del club con Francisco Gallo y Alejandro Velazco de ayudantes. Todas las categorías están en las definiciones de los Clausura.

"Creo fervientemente en la formación de jugadores para que cuando lleguen a mayores nos den la posibilidad de ese recambio y que nos suplan a los que van dando un paso al costado", manifestó el entrenador.

Uno de los cracks que Alemán tiene en sus formativas es Matteo Punzo que en setiembre se proclamó goleador del Torneo Sur y Centroamericano de Asunció para la categoría sub 16.

"Es una gran promesa, tiene mucho por aprender aún, pero es un jugador muy desnivelante, con mucho gol algo no es fácil de conseguir", lo definió Sintas.

Se juega el Súper 4

Desde 2020, los torneos federales se definen con un Súper 4 entre los campeones del Apertura y el Clausura y los dos mejores ubicados en la tabla anual, salvo que un mismo equipo gane Apertura y Clausura, algo que Alemán logró por primera vez en este 2024.

"La Federación nos consultó si queríamos jugarlo y dijimos que sí, porque nos suma seguir jugando, si no de acá a abril del año que viene estaríamos parados", comentó el entrenador de los campeones.

Pontevedrés, Scuola Italiana y Malvín completarán un torneo que presentó este año un equipo más: San Pablo.

El retiro de un grande: Gabriel Spangenberg

WhatsApp-Image-2021-12-12-at-19.35.58-(3).webp Gabriel Spangenberg Diego Battiste

Alemán llegó al título 23 de su historia. Fue campeón federal en 1984, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1997, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022 y 2024. El torneo se disputa desde 1983 y el primer campeón fue Grupo Handball Este.

El que usó la camiseta número número 23 en los últimos años fue Gabriel Spangenberg quien después de la conquista anunció su retiro de las canchas, un par de años después de retirarse de la selección con la que tanto peleó hasta meterla en un Mundial (Egipto 2021).

"Se nos pianta un lagrimón con su retiro, es un jugador que aporta una solidez difícil de encontrar, pero la renovación sigue y hay jugadores que van a continuar de alguna forma sus pasos, hay que ver si logran permanecer tanto tiempo como él", concluyó diciendo Sintas.