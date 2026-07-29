Luna del Ciervo en Uruguay: qué significa y cuáles serán los signos más afectados, según la astrología

La Luna del Ciervo alcanzará este miércoles 29 de julio su fase llena, uno de los fenómenos astronómicos más destacados del mes. Además de ofrecer un espectáculo visible, este plenilunio también despierta interés entre quienes siguen la astrología , que le atribuye efectos sobre algunos signos del zodíaco.

El nombre "Luna del Ciervo" proviene de una tradición de los pueblos originarios de América del Norte , que identificaban esta época del año con el crecimiento de las nuevas astas de los ciervos machos. También se la conoce como "Luna del Trueno" o "Luna del Heno" , según distintas regiones y costumbres.

La luna llena de julio tendrá lugar este miércoles 29 de julio. El momento exacto de mayor esplendor será a las 11.35 (hora de Uruguay).

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Desde el punto de vista astronómico, la Luna llena ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y su satélite natural, iluminando por completo la cara visible desde nuestro planeta. En 2026, el fenómeno alcanzará su punto máximo este miércoles 29 de julio, aunque el disco lunar también podrá apreciarse prácticamente completo durante las noches posteriores.

El nombre de Luna del Ciervo no responde a un cambio físico en el satélite, sino a una denominación tradicional utilizada por comunidades indígenas norteamericanas, que observaban que durante julio los ciervos machos comenzaban a desarrollar una nueva cornamenta tras haber perdido la anterior.

Luna del Ciervo

Para observarla no se requiere equipamiento especial. Los especialistas recomiendan buscar un sitio con baja contaminación lumínica y un horizonte despejado, especialmente durante el atardecer.

¿Qué signos sentirían mayor influencia de la Luna del Ciervo, según la astrología?

Desde la astrología, la Luna del Ciervo de este año coincide con una Luna llena en Acuario, una posición que distintos astrólogos interpretan como un momento propicio para cerrar ciclos, replantear objetivos y promover cambios personales. Estas interpretaciones no cuentan con respaldo científico y forman parte de las creencias astrológicas.

Según publicó el diario mexicano El Informador, los signos que podrían experimentar con mayor intensidad del fenómeno son Acuario, Leo, Tauro y Escorpio, por tratarse de los signos fijos del zodíaco, directamente vinculados con la configuración astral de este plenilunio. Para ellos, el período estaría asociado con decisiones importantes, transformaciones en los vínculos y la revisión de proyectos personales.

Por su parte, signos de aire (Géminis y Libra) también podrían verse favorecidos por una mayor creatividad y apertura para resolver conflictos desde nuevas perspectivas. En tanto, los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, podrían atravesar días de mayor sensibilidad emocional y reflexión sobre situaciones pendientes.

Luna del Ciervo

"Para el aventurero Sagitario, la comunicación asertiva será su mayor herramienta; surgirán oportunidades para expresar ideas reprimidas que abrirán puertas profesionales. Capricornio, en tanto, reevaluará sus valores materiales, descubriendo nuevas y creativas formas de generar ingresos sin sacrificar su preciado tiempo libre", concluyó el portal.