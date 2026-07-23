Una doble lluvia de meteoros iluminará el cielo de Uruguay en julio: cuándo se dará el fenómeno astronómico

El cielo de Uruguay será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del invierno. Entre la noche del 30 de julio y la madrugada del 31 de julio de 2026 , las lluvias de meteoros Delta Acuáridas del Sur y Alfa Capricórnidas alcanzarán su punto máximo de actividad de manera simultánea, lo que permitirá observar una mayor cantidad de estrellas fugaces durante una mismo período.

El espectáculo podrá apreciarse a simple vista desde distintos puntos del país, especialmente en zonas alejadas de la contaminación lumínica. Aunque ambos episodios se producen todos los años, la coincidencia de sus picos convierte a esta edición en una oportunidad destacada para los aficionados a la astronomía .

Las Delta Acuáridas permanecerán hasta fines de agosto, con capacidad para producir hasta 25 meteoros por hora en condiciones ideales. Las Alfa Capricórnidas , en tanto, registran una menor frecuencia, pero se destacan por generar rocas más brillantes, conocidos como bólidos.

Las Delta Acuáridas permanecerán hasta fines de agosto, con capacidad para producir hasta 25 meteoros por hora en condiciones ideales. Las Alfa Capricórnidas , en tanto, registran una menor frecuencia, pero se destacan por generar rocas más brillantes, conocidos como bólidos.

Uruguay cuenta con una ubicación favorable para observar las Delta Acuáridas, ya que el radiante (entendido como el punto del cielo desde donde parecen surgir los meteoros) se elevará durante la madrugada en la constelación de Acuario. Por ese motivo, los especialistas recopilados por el sitio Elgranobservatorio.com recomiendan mirar el cielo después de la medianoche y, preferentemente, durante las horas previas al amanecer.

Para disfrutar del fenómeno no se necesitan telescopios ni binoculares. Lo ideal es buscar un sitio con horizonte despejado, alejado de las luces de las ciudades, y permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante unos 20 minutos antes de comenzar la observación.

Elgranobservatorio.com

La edición 2026 tendrá un factor que podría reducir la cantidad de meteoros visibles: la presencia de una luna muy iluminada, cercana a la fase llena. Su brillo ocultará parte de los destellos más débiles, aunque los meteoros más luminosos seguirán siendo visibles si el cielo permanece despejado.

Las lluvias de meteoros se producen cuando la Tierra atraviesa corrientes de partículas desprendidas por cometas durante su recorrido alrededor del Sol. Al ingresar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, esos pequeños fragmentos de roca y polvo se calientan por la fricción con el aire y generan los destellos conocidos popularmente como "estrellas fugaces".

En este caso, las Delta Acuáridas están asociadas al cometa 96P/Machholz, mientras que las Alfa Capricórnidas tienen como cuerpo progenitor al 169P/NEAT.

La coincidencia de ambas permitirá observar, en una misma noche, meteoros rápidos y otros de gran brillo, ofreciendo uno de los espectáculos astronómicos más destacados del año para quienes observen el cielo desde Uruguay.