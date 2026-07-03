"Desmantelamiento" y "pérdida de capacidades acumuladas": lo que el MEC dice sobre la creación de la Secretaría de Innovación

La Rendición de Cuentas que los gobiernos envían cada año al Parlamento contiene una cantidad de documentos que van mucho más allá del proyecto que asigna las partidas presupuestales a cada uno de los incisos. Al texto con los artículos se le suman otros 5 tomos con planificación, evaluación y otra decenas de documentos que incluyen información sobre las licencias médicas, la cantidad de funcionarios y el cumplimiento de las cuotas en la función pública, entre otros temas.

Entre todos esos documentos, que este año se entregaron por primera vez en un pendrive y no en miles y miles de hojas impresas, hay una evaluación global de cada uno de los incisos sobre lo que hicieron en 2025. Y dentro del Ministerio de Educación y Cultura hay un pasaje sobre la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología que desapareció este año pero funcionó durante el 2025.

La ley de Presupuesto creó la Secretaría de Ciencia y Valorización de Conocimiento en la órbita de Presidencia y suprimió la Dirección de Innovación en el MEC. Y eso generó una fuerte crítica del Ministerio de Educación en la Rendición de Cuentas.

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“Con la supresión de la DICYT-MEC aprobada en la Ley Presupuestal, y la creación de la Secretaría de Ciencia y Valorización de Conocimiento, en la órbita de Presidencia, las principales tareas pasan a la nueva institución”, dice en la página 507 del tomo II denominado de Planificación y evaluación sobre los incisos de la administración central.

Ese cambio, agrega el documento, “ha provocado el desmantelamiento y la dispersión de gran parte del personal existente de la DICYT, lo que conduce a una pérdida significativa de capacidades acumuladas; así como una discontinuidad de varias iniciativas iniciadas en la actual y anteriores gestiones, y pérdida de visibilidad”.

Antes de hacer esa afirmación, el documento destaca los logros de la DICYT en 2025. Dice, por ejemplo, que se “dinamizó la actividad, logrando una mayor vinculación con los actores del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)”.

“Con la presencia en multiplicidad de eventos, se dio más visibilidad a la existencia de la DICYT. Se brindó apoyo a varios eventos locales. Se reestructuró el funcionamiento interno, logrando dinamizar procesos de compra y efectivo uso de los recursos. Se fortaleció en recursos humanos y materiales los programas internos de la DICYT (PIAAD y OALM) (…) Se dio difusión a la expedición submarina Uruguay SUB200, mediante la generación de un programa periodístico que tuvo más de 180 mil visualizaciones”, dice el documento.

La supresión de la Dirección ya había generado ruido en la interna del gobierno. El astrónomo Gonzalo Tancredi anunció al inicio de este año que renunciaba al gobierno a través de una carta pública en la que cuestionaba la decisión de modificar y llevar el organismo a Presidencia.

"Los que me conocen, saben que no callo mis opiniones. Digo y milito por lo que pienso. Si no seguiríamos teniendo nueve planetas en el Sistema Solar, y no ocho como a partir del 2006", escribió Tancredi en una carta pública donde dio a conocer su alejamiento del gobierno de Yamandú Orsi.

Afirmó que el Presupuesto "formaliza el Programa Uruguay Innova (U+I) y crea una Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento", de esta última aseguró que es "una estructura bicéfala, que separa la innovación de la investigación, y que en la práctica deja subsumida la investigación a visiones productivistas, acotando su contribución a la mejora de la competitividad".

"Al ser un programa, U+I no tendrá continuidad y es muy posible que se borre de un plumazo próximamente; y la Secretaría de Ciencia se crea debilitada, sin demasiada institucionalidad, repitiendo el error de la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del anterior gobierno del FA. No voy a ahondar en las razones que llevaron a esta formulación, pensada en función de las personas y no las instituciones", agregó Tancredi.

El científico aseguró que "el producto es una institucionalidad débil, con muy poco acuerdo político y social", "no estamos creando una institucionalidad que perdure más allá de un período de gobierno", sentenció.