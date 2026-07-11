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"Me voy caliente, si no la metés, no sumás de a tres": lo que dijeron Maxi Gómez y Bruno Zuculini tras el empate de Nacional ante Danubio

"Danubio es un rival duro de local, pero creo que el equipo hizo un grandísimo trabajo”, dijo el 9 tricolor

11 de julio de 2026 17:35 hs
Danubio vs Nacional

Danubio vs Nacional

Foto: Enzo Santos / FocoUy

Maximiliano Gómez y el argentino Bruno Zuculini analizaron el empate 0-0 de Nacional ante Danubio este sábado en Jardines, en la vuelta de los tricolores al Torneo Intermedio luego del receso por el Mundial 2026.

“Creo que Danubio es un rival duro acá de local, pero creo que el equipo hizo un grandísimo trabajo”, dijo el 9 tricolor. “Creo que en los 90 minutos lo tuvimos controlado, tuvimos ocasiones para meter goles, no lo aprovechamos y fue un empate”, agregó.

Danubio vs Nacional

Danubio vs Nacional

Para el delantero, debieron buscar más en el primer tiempo. “Sí, yo creo que sí, creo que la tuvimos también ahí de cabeza. Creo que tuvimos un par también y, como te dije recién, no la pudimos aprovechar. Y esto es así, si no la metés, no sumás de a tres”.

“Pero creo que el equipo hizo un grandísimo trabajo. Defensivamente estuvimos muy bien. Los compañeros nuevos creo que hicieron un grandísimo trabajo también. Y bueno, caliente porque no sumamos a tres. Pero bueno, hay que seguir sumando, que es lo importante”

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“Una cancha realmente muy dura”

Por su parte, Zuculini, que tuvo su debut en Nacional, señaló que fue “un partido muy difícil” en “una cancha realmente muy dura con un equipo necesitado, que tiene grandes jugadores, que tiene un buen equipo y que en su cancha se hace fuerte, tiene funcionamiento”.

“Creo que en el segundo tiempo tuvimos chances de abrir el partido, chances claras que el equipo no pudo resolver, pero esto es de todos, ganamos todos. Cuando no podemos hacer goles también la responsabilidad de todos porque hemos tenido córners a favor y jugadas de tiro libre a favor, que nosotros también los defensores no pudimos concretar”, agregó.

“Así que seguir trabajando, agradecer a la gente que vino hasta acá, así que seguiremos”, comentó.

El volante señaló que hizo el juego de salida que le pidió el DT Jorge Bava, “Es lo que me pide Jorge. También ellos a veces, tenemos que saber cómo presionaban ellos, a veces presionaban con uno solo, no hacía falta que yo me meta tan atrás y en otra jugada, cuando presionaban con dos delanteros, quizá la salida de tres era más fácil para el equipo y podíamos progresar con más profundidad, así que es lo que me está tratando de enseñar Jorge, lo que mis compañeros también me piden. Así que ojalá que lo pueda seguir haciendo bien”.

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Maximiliano Gómez Bruno Zuculini Nacional

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