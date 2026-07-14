A qué hora juegan hoy Francia vs España por la semifinal del Mundial 2026 y dónde verlo

Francia y España juegan hoy martes 14 de julio por la primera semifinal del Mundial 2026 , en la que saldrá el primer finalista que esperará por el ganador de Argentina vs Inglaterra, que juegan este miércoles.

El partido entre las selecciones de Francia y España, correspondiente a la primera semifinal de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, se disputa este martes 14 de julio. El encuentro tiene lugar en el AT&T Stadium, ubicado en la ciudad de Dallas (Arlington, Texas), en Estados Unidos.

El cruce decisivo por el pase a la gran final del Mundial 2026 comienza a las 16:00 horas de Uruguay .

Para quienes siguen el encuentro desde otros países, los horarios oficiales son los siguientes:

En la previa a la semifinal del mundial, el expresidente español Rajoy dijo que Francia tiene "un plantel de altísimo nivel, pero sin franceses"

La historia de Michael Olise, figura del Mundial 2026 con Francia: casi deja el fútbol a los 14 años, nunca jugó en un club francés, pudo defender a cuatro selecciones y no grita sus goles

México: 13:00 horas.

Colombia, Perú y Ecuador: 14:00 horas.

Chile, Paraguay y Venezuela: 15:00 horas.

España: 21:00 horas.

¿Dónde ver en vivo Francia vs España?

Al tratarse de un partido internacional correspondiente a la Copa del Mundo, los derechos de transmisión en territorio uruguayo están distribuidos en diferentes plataformas de televisión y streaming. El encuentro se puede ver en vivo por:

Televisión abierta: Canal 5.

Televisión por cable: DSports (exclusivo de DirecTV).

Streaming: Antel TV, DGO, Disney+ (plan Premium) y Paramount+.

¿Cómo llegan los equipos?

Francia y España protagonizan uno de los duelos más esperados del certamen, reuniendo a dos de las plantillas más sólidas del continente europeo.

El camino de España: La selección dirigida por Luis de la Fuente llega a esta instancia tras superar a Bélgica por 2-1 en los cuartos de final. El equipo se ha consolidado como uno de los de mejor rendimiento colectivo del torneo, impulsado por figuras jóvenes como Lamine Yamal y un mediocampo de gran dominio.

El camino de Francia: El combinado galo, comandado por Didier Deschamps y liderado en el campo por Kylian Mbappé, alcanzó las semifinales luego de vencer a Marruecos por 2-0. Francia busca acceder a su tercera final mundialista consecutiva, tras el título obtenido en Rusia 2018 y el subcampeonato en Qatar 2022.

El ganador de esta llave se convertirá en el primer finalista del Mundial 2026 y deberá esperar al vencedor de la segunda semifinal, que disputarán las selecciones de Argentina e Inglaterra, para conocer a su rival en el partido por el título.