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A qué hora juegan hoy Francia vs España por la semifinal del Mundial 2026 y dónde verlo

El partido se jugará en el AT&T Stadium, ubicado en la ciudad de Dallas, Arlington, Texas, en Estados Unidos.

14 de julio de 2026 7:37 hs
Lamine Yamal y Kylian Mbappe, figuras de España y Francia

Lamine Yamal y Kylian Mbappe, figuras de España y Francia

Foto: AFP

Francia y España juegan hoy martes 14 de julio por la primera semifinal del Mundial 2026, en la que saldrá el primer finalista que esperará por el ganador de Argentina vs Inglaterra, que juegan este miércoles.

¿Cuándo juegan Francia vs España?

El partido entre las selecciones de Francia y España, correspondiente a la primera semifinal de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, se disputa este martes 14 de julio. El encuentro tiene lugar en el AT&T Stadium, ubicado en la ciudad de Dallas (Arlington, Texas), en Estados Unidos.

¿A qué hora juegan Francia vs España?

El cruce decisivo por el pase a la gran final del Mundial 2026 comienza a las 16:00 horas de Uruguay.

Para quienes siguen el encuentro desde otros países, los horarios oficiales son los siguientes:

La historia de Michael Olise, figura del Mundial 2026 con Francia: casi deja el fútbol a los 14 años, nunca jugó en un club francés, pudo defender a cuatro selecciones y no grita sus goles

En la previa a la semifinal del mundial, el expresidente español Rajoy dijo que Francia tiene "un plantel de altísimo nivel, pero sin franceses"

México: 13:00 horas.

Colombia, Perú y Ecuador: 14:00 horas.

Chile, Paraguay y Venezuela: 15:00 horas.

España: 21:00 horas.

¿Dónde ver en vivo Francia vs España?

Al tratarse de un partido internacional correspondiente a la Copa del Mundo, los derechos de transmisión en territorio uruguayo están distribuidos en diferentes plataformas de televisión y streaming. El encuentro se puede ver en vivo por:

Televisión abierta: Canal 5.

Televisión por cable: DSports (exclusivo de DirecTV).

Streaming: Antel TV, DGO, Disney+ (plan Premium) y Paramount+.

¿Cómo llegan los equipos?

Francia y España protagonizan uno de los duelos más esperados del certamen, reuniendo a dos de las plantillas más sólidas del continente europeo.

El camino de España: La selección dirigida por Luis de la Fuente llega a esta instancia tras superar a Bélgica por 2-1 en los cuartos de final. El equipo se ha consolidado como uno de los de mejor rendimiento colectivo del torneo, impulsado por figuras jóvenes como Lamine Yamal y un mediocampo de gran dominio.

El camino de Francia: El combinado galo, comandado por Didier Deschamps y liderado en el campo por Kylian Mbappé, alcanzó las semifinales luego de vencer a Marruecos por 2-0. Francia busca acceder a su tercera final mundialista consecutiva, tras el título obtenido en Rusia 2018 y el subcampeonato en Qatar 2022.

El ganador de esta llave se convertirá en el primer finalista del Mundial 2026 y deberá esperar al vencedor de la segunda semifinal, que disputarán las selecciones de Argentina e Inglaterra, para conocer a su rival en el partido por el título.

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