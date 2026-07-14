Plataforma uruguaya de alquiler de autos entre particulares capta inversión de más de US$ 4 millones y acelera su expansión en Latinoamérica

TripWip, la plataforma de carsharing fundada en 2023 por los jóvenes uruguayos Juan Manuel Pancic y Juan Andrés Vico , anunció en las últimas horas el cierre de una ronda seed (semilla) por un total de US$ 4.2 millones . La operación reunió a fondos de capital de riesgo e inversores de América Latina y de alcance global como Latin Leap, CrossBoundary, Yango Ventures y Promotora Social México , así como Satrack Ventures, Epic Angels y Angel Hub. Además, el financiamiento también contó con el respaldo de OEMs (fabricantes) regionales de Toyota y Kia y fundadores y ejecutivos de compañías tecnológicas líderes de la región , como Kavak, dLocal, Uber, PedidosYa y Rappi, así como de otros inversores ángeles.

La inversión llega en un momento en el que la startup, que funciona como un airbnb de autos entre particulares, ya supera los 150.000 usuarios registrados en México, Argentina y Uruguay y cuenta con más de 3.000 autos publicados en su plataforma.

"Esta ronda llega en un momento en el que no solo crecimos en tracción, sino en madurez como negocio: entendimos qué partidos queríamos jugar y qué factores nos hacen escalar . Con este capital vamos a acelerar nuestro crecimiento, principalmente en México y Argentina, con el objetivo de multiplicar por seis nuestro tamaño en los próximos 24 meses ”, sostuvo Pancic.

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En este sentido, TripWip destinará los recursos de la ronda a profundizar su operación en los mercados donde ya está presente, principalmente en México y Argentina . De esta manera el capital será utilizado para la apertura de nuevas ciudades como Mendoza, Bariloche, Monterrey y Los Cabos, así como para marketing, growth e inteligencia artificial . Hasta el momento la operación tenía presencia en Ciudad de México, Cancún y Playa del Carmen en México; Buenos Aires en Argentina; y Montevideo, Canelones y Punta del Este en Uruguay.

Según los fundadores, además del capital, la ronda suma un grupo de inversores estratégicos que aportan desde oportunidades en fintech y pagos, hasta conocimiento profundo en la construcción de marketplaces, en movilidad y en la industria automotriz.

“Esta combinación de expertise se suma como un activo clave para acelerar la ejecución de TripWip en su próxima etapa de crecimiento”, agregaron.

Cómo funciona la plataforma y el potencial del sector de la región

Luego de querer rentar un auto y vivir una experiencia frustrante con los métodos tradicionales, Pancic terminó alquilándole el auto a un vecino de manera informal.

Esa experiencia personal, en la que se encontró con procesos lentos, poco flexibles y con precios elevados y el ver que el modelo de carsharing funcionaba en otras partes del mundo lo motivaron a cofundar TripWip.

La plataforma funciona así como un marketplace de autos entre pares, permitiendo a los dueños de los vehículos generar ingresos con un activo subutilizado y a los usuarios acceder a una alternativa más flexible y personalizada a través de una experiencia 100% digital. Además de los anfitriones particulares, su modelo sumó a numerosas rentadoras pequeñas y medianas de la región, que encontraron en TripWip un canal de venta adicional a sus operaciones tradicionales.

“La plataforma fue diseñada para eliminar la fricción y el papeleo típico del alquiler de autos, con un proceso 100% digital de principio a fin. En materia de precio, los usuarios pueden encontrar tarifas hasta 40% más económicas que las de un método tradicional”, dijeron desde la empresa.

En cuanto al futuro, por el momento la compañía no tiene definida una próxima ronda de inversión, ni planes de expansión a nuevos países en el corto plazo. Sin embargo, según adelantaron a Café y Negocios, tienen en la mira evaluar el desarrollo de nuevas líneas de negocio y duplicar el tamaño del equipo durante el próximo año, alcanzando las 40 personas.

Según estimaciones de la industria, el mercado de movilidad P2P en América Latina se proyecta en más de US$ 20.000 millones para 2034, México y Brasil concentran juntos cerca del 90% de ese mercado en partes casi iguales, mientras que Argentina representa el 6% del 10% restante.