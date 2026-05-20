La gala de Gran Hermano 2026 de este miércoles 20 de mayo marcará uno de los momentos más importantes de la actual edición del reality de Telefe : el esperado repechaj e entre exparticipantes.

Con 16 postulados en carrera para regresar a la casa, el voto telefónico definirá quiénes volverán al juego luego de la baja de Solange Abraham y Daniela De Lucia , quienes finalmente no participarán.

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Según el esquema anunciado, sólo dos exjugadores lograrán regresar mediante el voto del público, mientras que otros dos participantes volverán gracias al denominado “Golden Ticket” , una herramienta especial que permitirá el reingreso directo de determinados concursantes.

Ingresan nuevos participantes y crecen los rumores

Además del repechaje, la emisión de este miércoles de Gran Hermano 2026 tendrá otro fuerte impacto en la competencia: el ingreso de nueve nuevos jugadores a la casa, varios de ellos vinculados al mundo del espectáculo y las redes sociales.

En las últimas horas comenzaron a circular rumores sobre las posibles celebridades que podrían formar parte de la llamada “Generación Dorada”. Entre los nombres que trascendieron aparecen Pablo Heredia, Brian Lanzelotta, Andrea Rincón y Charlotte Caniggia.

Sin embargo, desde la producción del programa no hubo confirmaciones oficiales y se espera que las identidades se conozcan recién durante la transmisión en vivo.

¿Quiénes participan en el repechaje de Gran Hermano 2026?

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Los exparticipantes que forman parte de la placa de repechaje de Gran Hermano 2026 son:

Yipio Pintos

Brian Sarmiento

Tomy Riguera

Nazareno Pompei

Franco Poggio

Carlota Bigiliani

Carmiña Masi

Jenny Mavinga

Lolo Poggio

Kennys Palacios

Lola Tomaszeuski

La Maciel

Grecia Colmenares

Nick Sícaro

Martin Rodríguez

Danelik Galazán

¿Quiénes vuelven a Gran Hermano 2026 por repechaje, según las primeras tres encuestas?

La gala de Gran Hermano 2026 de este miércoles 20 de mayo definirá qué exparticipantes regresarán a la casa a través del repechaje y, en las horas previas, comenzaron a difundirse las primeras encuestas sobre los favoritos del público.

Uno de los relevamientos con mayor repercusión fue publicado por Federico Bongiorno, conocido popularmente como “Fefe”, periodista y co-conductor de las reacciones en vivo del reality. En una encuesta realizada en su canal oficial de Instagram, la humorista uruguaya Yisela Paola Pintos, más conocida como “Yipio”, aparece como la principal candidata para volver al programa.

La exjugadora oriunda de Montevideo, de 40 años, abandonó previamente la competencia tras recibir la noticia de los problemas de salud que atravesaba su madre. En la consulta impulsada por Bongiorno, acumula más de 12 mil votos, una diferencia considerable respecto a Carmiña Masi, que reúne cerca de 8.500 apoyos.

ENCUESTA FEFE

Las otras encuestas que marcan la misma tendencia

GH TRIVIA

La misma tendencia se replica en otros sondeos difundidos en redes sociales vinculadas al reality. En la encuesta realizada por GH Trivia, Yipio lidera con el 47,4% de los votos y se consolida como la principal favorita para regresar a la casa.

Por su parte, otra consulta publicada por Argenchisme también posiciona a la uruguaya en el primer lugar, con más del doble de votos respecto a la segunda participante más elegida.

Argenchisme

¿Cuándo es el repechaje de Gran Hermano 2026?

El repechaje de Gran Hermano 2026 "Generación Dorada" se definirá este miércoles 20 de mayo por la pantalla de Telefe. La gala donde también harán ingreso otros 9 nuevos participantes, iniciará a las 22:15 horas (hora Argentina y Uruguay).