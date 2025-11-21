Policía desplegará más de 900 efectivos para la seguridad en el clásico y pide a los hinchas de Peñarol ir con tiempo al estadio

El Ministerio del Interior comunicó los detalles del operativo de seguridad que se desplegará para la primera final de la Liga AUF Uruguaya del próximo domingo , cuando se enfrentarán Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo .

Kerman Da Rosa, encargado del operativo de seguridad, señaló que habrá 916 policías desplegados para evitar incidentes y dar seguridad durante el partido.

Da Rosa aseguró en rueda de prensa que el operativo comenzó formalmente el miércoles a las 22:00, con el patrullaje en distintas zonas clave de la ciudad, para evitar cualquier tipo de acto de vandalismo previo al partido.

Agregó que sobre las 06:00 del domingo la presencia policial se incrementará hasta alcanzar el punto máximo al mediodía de esa jornada, poco antes de que se dispute el encuentro a las 16:30.

En paralelo, hay trabajos que hace bajo reserva personal de la Dirección Nacional de Seguridad en el Deporte, que supone el despliegue de policías de civil.

"A medida que se aproxima la fecha (del partido) se va incrementando (la presencia policial), el día domingo a las 06:00 ya se despliega un contingente un poco mayor, para a las 12:00 realizar el despliegue total", señaló el jerarca policial.

El patrullaje está centrado en los alrededores del estadio, pero también en las terminales de transporte, las avenidas más importantes de la capital y otros puntos clave de la zona metropolitana, es decir, de Canelones y San José.

Respecto a los elementos prohibidos de ingresar, Da Rosa apuntó a la prohibición de entrar con cualquier elemento que pueda "provocar daño". Entre otros artículos, incluyó a las botellas de vidrio, las banderas con mástiles y las banderas de porte mayor a los 2 metros por metro y medio.

"Se va a hacer un operativo de seguridad cuyos controles son muy rigurosos, tenemos que exhortar a la ciudadanía que concurra con anticipación", sostuvo.

Las puertas del Campeón del Siglo abrirán a las 13:30 y el ingreso será exclusivo de parciales aurinegros, ya que los clásicos por la definición de la Liga AUF Uruguaya serán sin público visitante.

"Se exhorta a concurrir con anticipación porque se van a realizar controles muy rigurosos y la intención es que nadie se pierda la fiesta. Que no lleguen sobre la hora, que lleguen con muy buen tiempo de anticipación porque los controles serán muy rigurosos", insistió Da Rosa.

Una vez terminado el partido, independientemente del resultado, los primeros en retirarse del estadio serán los integrantes de la delegación de Nacional y luego lo hará la hinchada de Peñarol.