Encontraron el cuerpo de un hombre adentro de un auto frente al Centenario: tenía una puñalada en el pecho y un disparo en una pierna

La Policía de Montevideo encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 47 años adentro de un auto , confirmaron fuentes de la Jefatura departamental a El Observador.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), el hombre presentaba una puñalada a la altura del pecho y un disparo en una de sus piernas .

El vehículo con la víctima fue localizado este fin de semana en calles Federico Vidiella y Ramón Benzano , en la zona del barrio Parque Batlle .

Cámaras del Ministerio del Interior en la zona, de las que dio cuenta el consignado medio, mostraron a la víctima conduciendo su auto hasta llegar a Parque Batlle, donde descendió y caminó por una zona arbolada .

Tras esto, salió del lugar y subió a su vehículo, manejó unos minutos y finalmente terminó perdiendo el control del auto.

El incidente está siendo investigado por la Fiscalía y el Departamento de Homicidios.