Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  10°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / COFE

COFE y el Poder Ejecutivo llegaron a un preacuerdo por el régimen de licencias médicas

El gobierno y el sindicato habían suspendido la aplicación de la ley por 60 días mientras negociaban

26 de agosto 2025 - 18:11hs
20250410 Martín Pereira, José Luis López. Reunion entre MTTSS, COFE y la OIT. Negociación por la denuncia de COFE ante la OIT por los cambios hechos en las certificaciones médicas
Foto: Inés Guimaraens

El Poder Ejecutivo y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) llegaron a un preacuerdo con respecto al conflicto que se generó a raíz de las modificaciones al régimen de licencias médicas.

El preacuerdo establece 12 días de licencia médica con 100% de pago y habrá algunas excepciones que contarán con una cobertura total, según publicó en su cuenta de X Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública.

Pereira indicó que en el caso de las enfermedades vinculadas a la salud mental, las licencias por adopciones y todo lo relacionado como el embarazo y la paternidad tendrá una cobertura del 100%.

Más noticias
Sebastián Cal, exdiputado de Cabildo Abierto
MALDONADO

La Justicia archivó la denuncia por violencia de género contra el exdiputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal

Archivo: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
PRESUPUESTO

"Políticas de género", "limitación de pases en comisión" y "cierre del Fondo Lechero": los pedidos de Ganadería en el Presupuesto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinPITCNT/status/1960444703423246496&partner=&hide_thread=false

Asimismo, tampoco habrá diferencias entre los funcionarios a la hora de aplicar la nueva normativa.

COFE y el gobierno habían firmado un acuerdo para negociar por 60 días el nuevo régimen de licencias médicas. Por ese tiempo, ambas partes decidieron que la normativa se dejara de aplicar.

La ley de licencias médicas decretada en el gobierno de Luis Lacalle Pou marca que hasta el día 9 de licencia por enfermedad los trabajadores públicos cobrarán el 100% de su salario, pero tras ello se les aplicarán descuentos de hasta el 25% del sueldo. Este cambio es rechazado por COFE, que incluso denunció la situación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Temas:

cofe Poder Ejecutivo licencias médicas

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás Lodeiro de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC vs Nacional: día, hora y dónde ver al tricolor en su debut en la Copa AUF Uruguay

Paolo Calione de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

¿A qué hora juega Huracán FC vs Nacional hoy por el debut tricolor en la Copa AUF Uruguay y dónde verlo?

Un semestre con la familia Salle en el Parlamento: el libro que le recomendó Oddone, los 20 masones colorados y la trastienda política
IDENTIDAD SOBERANA

Un semestre con la familia Salle en el Parlamento: el libro que le recomendó Oddone, los "20 masones" colorados y la trastienda política

Accidente laboral: trabajador de 51 años murió cuando operaba una máquina retroexcavadora y se le cayó encima un muro
MONTEVIDEO

Accidente laboral: trabajador de 51 años murió cuando operaba una máquina retroexcavadora y se le cayó encima un muro

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos