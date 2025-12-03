Llamado laboral para trabajar en casinos de cruceros: cómo anotarse y hasta cuándo hay tiempo

El Ministerio de Turismo divulgó un llamado laboral que busca personas interesadas para trabajar en casinos de los cruceros de Carnival Cruise Line. La cartera destacó en su página web que se trata de "una oportunidad laboral para conocer el mundo de los cruceros" .

"Es la segunda instancia que Carnival elige a Uruguay para hacer reclutamiento de personal calificado ", señalan desde la cartera.

Los interesados deberán postulares a través del Código QR que figura en la siguiente imagen:

La empresa realizó un evento con aspirantes el martes y ahora habrá una nueva instancia este miércoles, hasta las 16:00 horas , en el edificio municipal de Punta del Este, en la sala Ángel Carbonaro.

Al ingresar al QR se deberá proporcionar el nombre y apellido legal, un correo electrónico y el número de teléfono.

"Es la segunda instancia que Carnival elige a Uruguay para hacer reclutamiento de personal calificado. En ocasiones anteriores se realizó específicamente para hotelería en Montevideo y ahora eligió a Punta del Este por la cantidad de casinos y mano de obra calificada de Maldonado", destaca la cartera.

Carnival Cruise Line forma parte de Carnival Corporation & PLC, el mayor grupo de cruceros del mundo.