Llamado laboral del INR para cubrir 150 puestos en área metropolitana: pide ciclo básico y paga más de $61 mil

El Ministerio del Interior abrió un llamado laboral para cubrir 150 cargos de Agente Ejecutivo destinados al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en el área metropolitana. Esta convocatoria forma parte de las acciones implementadas para fortalecer el sistema penitenciario y está enmarcada dentro de los 2.000 nuevos funcionarios policiales ejecutivos previstos en el presupuesto nacional.

Según lo informado por la secretaría de Estado, el objetivo del llamado es conformar un orden de prelación para cubrir tanto cargos vacantes como aquellos que se generen, dentro del Escalafón “L” Policial, Subescalafón Ejecutivo en la jerarquía de agente. Los puestos estarán destinados a dependencias del INR en los departamentos de Montevideo , Canelones y San José .

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de diciembre de 2025 . En cuanto a los beneficios, durante el proceso de formación y hasta su ingreso al cargo, el aspirante percibirá un salario equivalente al salario mínimo nacional . Una vez egresado, el nuevo agente recibirá un salario de $U 61.175 a partir de enero de 2025, el cual incluye presentismo y compromiso de gestión .

Respecto a los requisitos académicos, los postulantes deberán haber aprobado el Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria o su equivalente en el Consejo de Educación Técnico Profesional - UTU antes del cierre de las inscripciones. Además, deberán tener entre 18 y 35 años .

Para más información y consultas, los interesados deberán completar el formulario disponible en este enlace de la web del Ministerio del Interior.

Las bases generales del concurso, donde se detalla toda la información sobre requisitos, documentación, etapas del proceso y características del cargo, también estarán accesibles para los postulantes.

Pueden contactar a la dirección de correo electrónico: [email protected] o al teléfono 2030 9017.