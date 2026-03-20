El agónico gol del uruguayo Fernando Gorriarán, a los 90+8, para darle la milagrosa clasificación a Tigres, que tuvo un doblete de Rodrigo Aguirre, por Concachampions; mirá el video

Los Tigres , con un agónico gol del uruguayo Fernando Gorriarán , lograron este jueves una milagrosa clasificación a cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf y el Galaxy de Los Ángeles cumplió con los pronósticos y también consiguió su boleto en la jornada de cierre de octavos.

Con los resultados del jueves quedaron definidos los cruces de cuartos de final: Galaxy-Toluca; Tigres-Seattle Sounders, Cruz Azul-Los Ángeles FC y Améric-Nashville SC, equipo este último que eliminó al Inter Miami del astro argentino Lionel Messi el miércoles.

AME5732. SAN NICOLAS DE LOS GARZA (MÉXICO), 19/03/2026.- Fernando Gorriaran (d) de Tigres celebra un gol este jueves, en un partido de octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf entre Tigres y Cincinnati en el estadio Universitario UANL en San Nico

Los Tigres sufrieron, pero lograron una clasificación histórica ante el FC Cincinnati.

"La de hoy será una noche para recordar", dijo el argentino Guido Pizarro, entrenador de los Tigres.

A pesar del gol 900 de Lionel Messi y el ingreso de Luis Suárez, Inter Miami quedó eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf

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Sus dirigidos llegaron a la revancha en su casa, el estadio Universitario "El Volcán", tras perder 3-0 en la ida y con un gol en los descuentos golearon 5-1 al equipo de la MLS y ganaron la serie por un global de 5-4.

AME5732. SAN NICOLAS DE LOS GARZA (MÉXICO), 19/03/2026.- Fernando Gorriaran (d) de Tigres celebra un gol este jueves, en un partido de octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf entre Tigres y Cincinnati en el estadio Universitario UANL en San Nico Fernando Gorriarán festeja su agónico gol para Tigres Foto: EFE

"Fue sufrido al final, pero creo que es un triunfo muy merecido, hubiera sido injusto que no lográramos el pase después del partido que los chicos venían haciendo", agregó el DT.

Doblete de Rodrigo Aguirre

Los Felinos dieron un doble golpe de autoridad en el arranque del partido con goles del delantero internacional uruguayo Rodrigo Aguirre (5') y de Ozziel Herrera (10') y su afición se ilusionó con la remontada.

Y apenas arrancó el segundo tiempo, el equipo mexicano marcó dos veces más, nuevamente gracias a Herrera (46') y el Búfalo Aguirre (49'), con asistencias recíprocas.

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Pero la hazaña del equipo mexicano parecía esfumarse cuando el delantero togolés Kévin Denkey a los 65 minutos descontaba para Cincinnati y el 4-1 le daba el pase por el valor doble del gol de visitante.

"Tiene un corazón muy grande"

Con la exigencia de lograr ese quinto gol, Guido Pizarro mandó al campo al histórico goleador francés André-Pierre Gignac y al volante uruguayo Fernando Gorriarán, quien llegó al partido tras superar una lesión en el muslo izquierdo.

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Precisamente Gorriarán se vistió de héroe al firmar el 5-1 decisivo al minuto 90+8 que hizo que El Volcán explotara de alegría.

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"Lo de Gorriarán es para resaltar, quiere mucho al club, es el capitán y uno de los líderes, pero no solo por lo que hace en el campo", subrayó Pizarro.

"Él tenía muchas ganas de estar y apoyar. A veces donde no llegan las piernas llega el corazón, y él tiene un corazón muy grande".

El Galaxy repite la dosis

En el estadio Nacional de Kingston, el Galaxy, del uruguayo Lucas Sanabria como titular, volvió a vencer 3-0 al Mount Pleasant con goles brasileños, dos de Gabriel Pec y uno de João Klauss de Mello.

Con la cómoda ventaja de 3-0 lograda de local la semana pasada, el equipo californiano dirigido por Gregg Vanney se impuso en la eliminatoria con marcador acumulado de 6-0.

"En casa creamos muchas oportunidades, pero dejamos escapar algunas. Esta noche no creamos tantas por la buena organización del rival que nos complicó el trabajo. Creo que ellos jugaron muy bien ambos partidos a pesar del doble 3-0", consideró Vanney.

En el juego de vuelta, João Klauss de Mello (18') hizo el primer gol con un remate de cabeza. Gabriel Pec (61' y 87') firmó su doblete para completar cinco goles en la llave.

AFP