"Disfrutá": la emotiva arenga del uruguayo Fernando Gorriarán para su compañero juvenil Diego 'El Chicha' Sánchez, promesa de Tigres y la sub 20 de México; mirá el video viral

La arenga del uruguayo Fernando Gorriarán para su compañero juvenil Diego 'El Chicha' Sánchez, promesa de Tigres

El uruguayo Fernando Gorriarán , capitán de Tigres de México, es protagonista de un video que se ha viralizado en los últimos días en el que se lo ve en el vestuario dándole palabras de aliento al juvenil Diego ‘El Chicha’ Sánchez , promesa de su equipo y de la selección sub 20 mexicana.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

En las imágenes se ve a Gorriarán hablándole al juvenil que disputó el reciente Mundial de Chile.

La arenga del uruguayo Fernando Gorriarán para su compañero juvenil Diego 'El Chicha' Sánchez, promesa de Tigres

La emotiva arenga del uruguayo Fernando Gorriarán para su compañero juvenil Diego 'El Chicha' Sánchez, promesa de Tigres y la sub 20 de México; mirá el video viral

“Con la libertad que estás jugando en la selección, con la alegría que tú tienes, así tienes que jugar hoy . Tienes la confianza de todos, si la pierdes no pasa nada, tienes a 10 más atrás que van a correr por ti”, le dijo el uruguayo.

“Encaralos, perderla, pasarla, pero disfrutalo. Disfrutar como lo haces en la selección, como nosotros te vemos por la tele a ti, así tienes que jugar hoy. Aprovechá que tienes a toda la gente a tu favor y a todo el plantel a tu favor . No te cohíbas, no te inhibas, disfrutá. Eres grande y tienes un futuro muy grande por delante”, añadió Gorriarán.

URUGUAYOS El uruguayo que cambió camiseta con Darwin Núñez tras enfrentarlo en la Liga de Campeones de Asia; mirá el video

FÚTBOL Los clubes uruguayos en el ranking mundial de las mejores formativas: mirá dónde se ubican Nacional y Peñarol y cuál es el mejor posicionado en el top 10, según CIES

Tigres' Argentine forward (L) #07 Angel Correa celebrates after scoring his team's fourth goal with teammate forward #197 Diego Sanchez during the Liga MX Apertura tournament football match between Tigres and Necaxa at the University stadium -aka El Volca Ángel Correa celebra junto a Diego Sánchez en el triunfo ante Necaxa Foto: AFP

Las palabras del uruguayo fueron antes del partido ante Rayos de Necaxa del pasado viernes y dieron resultado porque Tigres ganó y El Chicha fue una de las figuras de la cancha.

Tigres' midfielder #16 Diego Lainez celebrates after scoring his team's fifth goal with teammate forward #197 Diego Sanchez during the Liga MX Apertura tournament football match between Tigres and Necaxa at the University stadium -aka El Volcan- in San Ni Diego Lainez y Diego Sánchez Foto: AFP

El jugador de 20 años fue titular en ese encuentro y brindó dos asistencias para el triunfo 5-3 de su equipo, que dirige el técnico Guido Pizarro.

AME778. PACHUCA (MÉXICO), 22/10/2025.- Enner Valencia de Pachuca (c) disputa el balón con Diego Alexander sanchez (d) de Tigres este miércoles, en un partido de la Liga MX entre Pachuca y Tigres en el estadio Hidalgo, en Pachuca (México). EFE/ David Martí Enner Valencia de Pachuca (c) disputa el balón con Diego Alexander Sánchez (d) de Tigres Foto: EFE

Diego Sánchez lleva dos partidos en el Apertura 2025 mexicano, con 121 minutos, un gol y dos asistencias.