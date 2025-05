El dramático final con el que Tigres del uruguayo Fernando Gorriaran pasó a semifinales del Clausura de México; mirá la polémica jugada de VAR cuando el arquero había ido a buscar el gol

En un 'Volcán' tapizado de amarillo y azul y arengados por los apasionados cánticos de sus seguidores, los Tigres se pusieron en ventaja 1-0 al minuto 51 con un remate del argentino Juan Brunetta dentro del área; la pelota fue desviada por un defensor y resultó imposible de atajar para el portero argentino Ezequiel Unsain.

Tras recibir el gol, Unsain pidió a sus compañeros no perder la concentración y al 63 el argentino Agustín Palavecino hizo el 1-1 para los 'Rayos' con un tiro desde la media luna del área que colocó en el ángulo superior izquierdo.

El argentino Tomás Badaloni firmó la voltereta necaxista con el 2-1 mediante un remate de cabeza, al 86. El puñado de aficionados de los 'Rayos' que viajaron al 'Volcán' daban por hecho el pase a semifinales.

Pero el partido tuvo un desenlace dramático. Al 90+6 en el área necaxista, casi sobre la línea de meta, el zaguero Emilio Lara tapó con el pecho un remate frontal; el balón quedó en el área chica y en medio de la confusión el defensor Alejandro Mayorga lo mandó lentamente a su arco para el 2-2.

El árbitro no concedió el gol de inmediato porque los jugadores del Necaxa reclamaron una falta sobre su portero. El silbante debió recurrir al VAR, y mientras hacía su revisión los apasionados seguidores de Tigres presionaban gritando "gol, gol, gol".

Después de analizar la jugada en el monitor, el juez central concedió la anotación y los Tigres ya solo sobrellevaron los últimos instantes para clasificar.

En semifinales los Tigres se medirán con el líder Toluca, que el sábado venció 2-1 al Monterrey para empatar el marcador global 4-4 y avanzar por su mejor posición en la tabla.

En el estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, el Cruz Azul, del entrenador uruguayo Vicente Sánchez, venció como local 2-1 al León.

Tras perder 3-2 en la ida, el León salió a tratar de cumplir su obligación de ganar por dos goles de diferencia para avanzar a 'semis'.

'La Fiera' necesitó apenas 25 segundos para tener su primera oportunidad, que fue un remate del colombiano Stiven Mendoza que contuvo el arquero celeste, Kevin Mier.

Cruz Azul's Uruguayan interim coach Vicente Sanchez looks on ahead of the CONCACAF Champions Cup all-Mexican semi-final second leg match between Cruz Azul and Tigres at the Olimpico Universitario stadium in Mexico City on May 1, 2025. Carl de Souza / AFP

Vicente Sánchez, DT de Cruz Azul

Foto: AFP