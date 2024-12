Richard Read: "Soy orsista, es un tipo honesto; podrá cometer alguna burrada, pero no una cagada"

"Mirá que no te me vas a escapar", le dijo a Richard Read el futuro presidente electo la semana pasada. Cuando termine la entrevista con El Observador este miércoles, el histórico sindicalista se juntará con la presidenta del Instituto de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ), Lucía Curbelo, para dar cauce a su proyecto de recibir a menores privados de libertad en los centros educativos de la Federación de la Bebida (FOEB). El jueves visitará en la chacra de Rincón del Cerro a José Mujica .

Autoproclamado "orsista", Read se mantiene en la agenda y es un hombre de confianza del presidente electo. El dirigente reconoce que en la historia de los balotajes nunca hubo contrincantes tan parecidos, dice que "el pizarrón de buenos números" de este gobierno "no se ve reflejado en la vida real de la gente", y sostiene que "no solamente la izquierda está filosóficamente por la reducción de la jornada laboral", sino que "el propio capitalismo ve colapsar el sistema si no le pone un antídoto".

Convalida que vinieron para quedarse 40 años de democracia. Yo soy de la generación de 1983. Uruguay pasa a ser una democracia sólida, plural, respetuosa y con una población que por suerte no le asustan los cambios. Fue una campaña que no tuvo grandes propuestas de cambio radicales. Fue más bien: “Mejoro lo que hiciste”. Nada de anuncios explosivos que pudieran quitarle el sueño alguno.

¿Cómo ve eso, que no haya desde el Frente Amplio una propuesta revulsiva o una idea fuerza para el futuro gobierno?

Para analizar una fuerza política hay que contextualizarla en la sociedad que vivimos, que tampoco ha exigido cambios. Sí que tiene sus objetivos de un lado u otro. Tampoco se vio un debate ideológico de confrontación de ideas. Más bien se limitó a anuncios y un trabajo muy pesado del marketing, que sustituyó a los grandes núcleos de pensadores político-ideológicos de otra época.

20241211 Entrevista a Richard Read. Foto: Inés Guimaraens

¿Está de acuerdo con eso de que nunca antes un balotaje tuvo candidatos tan parecidos?

Sí, coincido, desde que hay balotaje para acá. Parecidos, los dos tuvieron propuestas de negociación no rupturistas, uno basándose en la campaña que hicieron en los cinco años, y el otro tratando de plantear una opción distinta modificando algunos temas. Pero sí, aquello de Tabaré-Jorge Batlle del ‘99, no hubo un balotaje de esa ruptura de un país hoy y un país distinto mañana. Acá fue un país hoy y un país mejorado mañana, pero no distinto.

¿Qué país agarra Yamandú Orsi?

No agarra una catástrofe. No agarra el país del 2004 que agarró Tabaré. A pesar de prácticamente 15 meses de cierre de fronteras, la caída de los puestos de trabajo y del salario, una sequía posterior, toda esa seguidilla de escándalos que tuvo el gobierno, deja un país con números bien desde el punto de vista de la pizarra. La inflación dentro del rango meta de un 5% –cosa que costó mucho al Frente encasillarlo en su época–, el tema ocupacional lo entrega bien. Después hay un Uruguay real, el del bolsillo, es uno de los factores que hizo que la coalición republicana perdiera. Ese pizarrón de buenos números no se ve reflejado en la vida real de la gente, el Uruguay es caro y la guita no alcanza.

Contrario a lo que pueda decir alguien del FA, le ha valorado a este gobierno que “tuvo rumbo” y “valentía” de imponer reformas.

Sin duda. Fue un gobierno valiente, sin duda, tuvo la valentía de, con un diagnóstico de que la educación merece un tratamiento, plantear una reforma educativa. No la comparto, es débil, un canto de sirena. Hay que hacer una reforma de verdad, pero no puedo dejar de reconocer la valentía de identificarlo buscar una solución. Igual con la seguridad social. ¿Se cayó el 1º de marzo del 2020? No, se venía cayendo a pedazos desde hace muchos años. Mientras hubo espalda económica, era “está jodido, pero bueno, ponemos punto y medio del PBI y lo arreglamos”. Cuando dejó de haber bolsillo, obviamente colapsó. También creo que no es buena la reforma, está muy lejos de lo que pienso, pero también lo estaba el plebiscito de la seguridad social. Por algo ni firmé ni acompañé. Creo sí que hay que hacer una reforma, meterle el diente y buscando consensos. Tiene que ser política de Estado.

¿Cree que el diálogo social que propone el FA vaya hacia atrás de esa reforma?

Yo voy a bregar que vaya, no atrás, hacia adelante. Que la mejore. Porque atrás es volver a lo anterior, que colapsó.

Un punto clave es el de la edad jubilatoria, sobre el que ya hay diferencias. ¿Ve condiciones para retornar a los 60 años que regía antes de esta reforma?

No tengo la capacidad, ni intelectual, ni informativa, para meterme en el tema. Es un tema a debatir. Sacándole todo lo que puede ser de ringui ranga, vamos a valorarlo con objetividad: hay una ecuación de activo-pasivo, pero eso que va siempre en detrimento de la realidad –porque cada vez somos menos activos y más pasivos–, también hay una realidad de la franja etaria. ¿En qué franja etaria realmente el trabajador hace la opción de jubilarse? Y lo otro es la realidad del país: cada vez nacen menos niños, vivimos más años. Es obvio que a mucha gente no le va a gustar. Pero son de esas operaciones, operás o te operan.

20241211 Entrevista a Richard Read. Foto: Inés Guimaraens

¿Cuál es su opinión de la reducción de la jornada laboral? Es algo que en la FOEB lo lograron…

Hace 16 años. Estoy totalmente de acuerdo. No es que el Richard va para ahí, el mundo va para ahí. Lo dice Carlos Slim, el mexicano multimillonario. Elon Musk también: él habla de que 78 millones de puestos de trabajo se van a perder en cinco años solo por la inteligencia artificial. El software y las plataformas están haciendo estragos con el modelo laboral que conocimos. El fordismo prácticamente ya fue. Cuidemos las empresas que hay hoy, pero instalarse a producir… Uruguay es un país caro, podrán hacerlo aquellos que tienen los insumos accesibles –como la celulosa, que tenés leyes que te amparan– pero sino va a ser difícil. Cuando lo anunció Marcelo Abdala, me dio una gran satisfacción. Hay que empezar a discutirla. En Chile lo planificaron a la chilena, con gradualidad, en cinco años todo Chile va a tener reducción de la jornada laboral. Le dio tiempo a las empresas que se muñeran de espalda. Le puedo pedir a una multinacional que lo haga, pero a una empresa chica de 20 trabajadores, que si reduzco a seis horas tengo que ampliar un turno, por ahí le pego un mazazo. Hay que tener consideración de un apoyo del Estado. Reducción de jornada labora, productividad y capacitación son tres hermanos que van juntos de la mano.

Dijo hace unos meses que no hay madurez en Uruguay para implementarlo.

Porque veo al sector empleador. El mismo discurso que vio el viejo Batlle en el ‘915, de que se caía el Uruguay, se fundía. Siempre fue un planteo de la izquierda y la socialdemocracia. En este país orgullosos los uruguayos del batllismo, fue revolucionario. Hace 110 años el tipo dijo “vamos a las 8 horas”. Y todo el ruralismo estaba golpeándole la puerta, “se muere el país, estás loco”. Pero en el mundo de hoy es el capitalismo el que está impulsando la reducción de la jornada laboral, porque no se puede dar el lujo de tener en un corto período 1.300 millones de personas desocupadas. Colapsa el sistema, se abre una sociedad paralela en negro con un régimen económico que el capitalismo no controla. Por eso Carlos Slim habla de la reducción de jornada laboral y Elon Musk está planteando la renta universal. ¿De dónde sale? Las pelotas que porque es bueno. No solamente la izquierda está filosóficamente por la reducción, el propio capitalismo ve colapsar el sistema si no le pone un antídoto. Pónganle un impuesto a los tótems, a los robots, que sustituyen muchísima mano de obra. Los gobiernos tienen que establecer pautas para que en las tripartitas la reducción de la jornada laboral sea objeto de negociación.

¿Cómo ve al Frente Amplio?

Con una conducción excelente. El rol de Fernando Pereira gravitó mucho en la interna. Supo ponerle el pecho a las balas y atar esa unidad que no es fácil de llevar. El FA se nutre de la sociedad de hoy. Me da la sensación de que otrora tenía una captación hacia el joven mayor que ahora. Hay discursos muy genuinos pero que están muy en el siglo XX. Hay que hablar en el idioma de los jóvenes. Otrora esos muros que tapaban Montevideo, los sustituyó el Tik Tok y las redes.

Estuvo en la 609 como candidato a diputado en 1989 como parte del PVP; estuvo en las antípodas en la izquierda alineado a Danilo Astori. Ahora acepta volver a integrarla en un lugar testimonial…

Me atrajo mucho la capacidad que tuvo el MPP de armar un Espacio 609 más allá de los emepepistas, con Blanca Rodríguez, Iliana Da Silva, Cristina Lustemberg, la Vertiente Artiguista, independientes. Me lo plantearon y acepté, pero en un lugar que no fuera salible. Llevó tantos votos que terminé casi saliendo.

20241211 Entrevista a Richard Read. Foto: Inés Guimaraens

¿Hay una moderación de ambos, la 609 y Richard Read?

El mundo cambia. Como la vida, la política es dinámica. Me parece muy bien aquellos que reflexionan día a día sobre los objetivos y le van buscando la vuelta. Hay que cosas que tienen que ser ponderables con la vida real, no me pongo un sobretodo si hacen 40 grados de calor.

¿Dónde ubica ideológicamente a esa lista?

A la izquierda. Y a la coalición republicana, ¿dónde? Podés decir a la derecha, pero hay gente del Partido Independiente que tiene pensamientos de izquierda. Logran objetivos y se protegen detrás de una sombrilla. En el Frente lo mismo. Uno define izquierda como un espacio, después cuando empieza a rascar… yo creo que las dictaduras son dictaduras, no hay de derecha o de izquierda. El palo que te encajan en 18 o en la calle Corrientes, o en La Habana o en Maracaibo, es un milico que te cagó a palos. ¿Ser de izquierda es decir que en Nicaragua está todo bien? Estaría muerto en Nicaragua, y en Venezuela en cana. Hay una gran variedad de pensamiento filosófico e ideológico.

¿Y a la 609 no la puede encasillar?

Es que es muy difícil encasillar a los grupos del Frente, salvo aquellos que tienen una doctrina, como el Partido Comunista que se define marxista-leninista. Los demás son difíciles de definir. La 609 es un espacio, un movimiento, una opción, que lo integran el MPP y el MLN, con definiciones claras pero con mucha gente independiente, que encontró debajo de ese paraguas la posibilidad de hacer política.

¿Es la primera vez que está tan espalda con espalda con un candidato del FA?

Siempre me llevé bien y me peleé con todos. A veces no tengo filtro para decir las cosas. No me callé las diferencias ni con Tabaré ni con Pepe. Me considero orsista, porque lo conozco al canario, es un tipo muy honesto. Podrá cometer alguna burrada, pero no una cagada. Y voy a tratar de aportar para que su gobierno sea el mejor de los cuatro del FA. Ahora, eso no quita que mañana discuta. Me siento un amigo del alma de Gabriel Oddone, pero no tengo que estar de acuerdo con algunas cosas que dijo.

¿Ve que pueda haber poderes, como la chacra o el Pacha Sánchez, que puedan hacerle sombra a Orsi en el ejercicio del poder?

Con total respeto, me parece una zona que es muy Tinelli. Es una pelotudez, todos los gobiernos tienen gente alrededor.

En 2022 manejó durante mucho tiempo que iba a tener un partido por fuera del Frente. ¿Qué era eso?

Un espacio de mucha gente que no se veía identificada con el Frente, pero que tiene ideas progresistas. Yo los ubico en la Olímpica, cerca de la Amsterdam, ese uruguayo común y corriente que quiere vivir mejor. Con un grupo de compañeros dijimos: “Podemos ser la opción para ellos”. Empezamos a caminar y empezó a arrimarse gente. Era muy atípico porque yo no era candidato, no me interesa ir al Parlamento. Como Lacalle Pou, que con mucha inteligencia y sabiduría armó esa coalición republicana debajo de un gran paraguas con el objetivo de ganarle al Frente, pensamos: digámosle al FA “muchachos, abran de vuelta un Encuentro Progresista”. Fernando Pereira lo tenía muy integrado. Porque era trabajar con gente no frentista en un espacio progresista.

20241211 Entrevista a Richard Read. Foto: Inés Guimaraens

Se llegó a proponer eso.

Sí claro, y en el Plenario de septiembre murió en la puerta. Lo masacraron, votó la inmensa mayoría que no. “Querés votar al Frente, votá al Frente”. Una chiquitez política. El Frente Amplio se volvió un frente angosto.

¿Quiénes estaban?

No… no.

Fue la primera vez que los periodistas oímos hablar sobre Gabriel Oddone en la política.

Sí, estaba Gabriel en la vuelta. Somos amigos, estoy contentísimo de que vaya a ser ministro, porque le puede aportar muchísimo al país. Cuando se enteren el equipo que tiene, va a generar una situación de expectativa favorable. Es un equipo excelente, a mi entender.

Con el paso del tiempo, ¿hay que entender aquel proyecto como un pedido de Orsi para tener un ala por fuera del FA?

No creo. La respuesta a eso la tiene que dar Orsi. Gabriel es frenteamplista de toda la vida, fue militante del Partido Socialista. Sé la cabeza que tiene, es de izquierda.

Ha sido muy crítico con Mujica a lo largo de los años. En el libro “Espalda con espalda” de Leonardo Haberkorn, critica que hizo “demagogia barata”, que había “necesidad de un ejército de lúmpenes e ignorantes que debía ser usado”, y creía que…

(Risas). Se ve que me agarró enojado ese día. ¿Cuál es la pregunta?

¿Le parece que eso sigue existiendo al servicio del Frente?

No, no existe. Ese famoso progresismo que inundó América Latina con Chávez, Kirchner, Evo, el otro en Ecuador, dejó comunes denominadores. El colapso del sistema educativo está en toda la región. Yo considero a una izquierda que potencia y prioriza al sistema educativo. Porque una sociedad pensante, con riesgo al debate y a la discusión, me parece efervescente. Una sociedad con ignorantes, que dicen amén a todo, es muy maleable. Tengo mis diferencias. Y lo dice alguien que tiene Primaria nada más. Así fue que de mis seis hijos todos terminaron sexto o están en camino de terminar.

¿Se arrepiente de haberlo dicho? ¿Lo matizaría con el tiempo?

No me arrepiento de nada. Lo dije en su tiempo y su contexto.

¿Orsi la va a tener más difícil afuera o adentro del FA?

Afuera, sin duda. Este gobierno tuvo una interna con Manini, fue una pesadilla en muchos temas. Pero su mayor oposición estuvo afuera. Creo que con el FA va a ser lo mismo.

20241211 Entrevista a Richard Read. Foto: Inés Guimaraens

¿Dónde lo ve a Lacalle Pou en el futuro?

Ah, no sé. Es joven, inteligente, audaz. Puede estar jugando en las grandes ligas, donde él quiera. Hace tiempo no hablo con él.

¿Tiene claro su rol en el futuro gobierno?

Acá, con un proyecto que me encanta. Y seguramente asesor en lo que el presidente considere. Tengo mi sueldo, no estoy jubilado, siempre me fue bien económicamente, tuve negocios por fuera de la estructura de la cervecería y sigo vinculado. La prioridad uno es estar donde él diga, pero honorario. Me escuchará y verá qué hace. Y tratando de ayudar a Uruguay, sin mezquindades ni sectarismos. Me parece un gesto muy importante el de Pedro Bordaberry de ir a hablar con Yamandú. Bienvenidas las opiniones del campo que sean.

Hay varios en el Movimiento sindical que decidieron pasar al gobierno. Se manejó su nombre para la Inspección de Trabajo en el gobierno de Mujica, Lacalle Pou incluso llegó a manejarlo. ¿Por qué nunca dio ese paso?

No me interesa estar en la gestión de gobierno. Me propusieron en dos gobiernos del FA. Agradecí pero no es para mí. Hace ocho años me metí con los centros educativos de la FOEB, tenemos 300 y pico de chiquilines, y como 11 botijas en la carpintería. Los salvamos de la calle, y les damos la oportunidad de la salida por la educación. En Paysandú este año teníamos alrededor de 80 botijas y ninguno repitió. Más que eso, cero faltas, incluyeron en su modo de vida que el ausentismo no es válido. En un Uruguay en que la cultura del trabajo se va al carajo, donde muchas familias no ven en la educación una salida, es más fácil la jodita y el narcomenudeo, eso es una caricia al alma. Ahora tengo otro proyecto que le conté al canario Yamandú. Es darle una mano a los gurises privados de libertad, en cana. Si no, cuando salgan lo más probable es que reincidan y vuelvan. Una vida que se estropea en el delito es un pellizcón a la sociedad. Voy a tratar de crear un espacio para que vean una alternativa y ya hay un montón de empresas de distinto porte que me dijeron que van a dar una mano. Los dineros que se manejen desde el arranque tienen que ser auditados, porque una forma de educar también es la honestidad. Ojalá tengamos suerte con un plan piloto el primer año. A mi edad, que tengo 43 años de militancia de forma ininterrumpida, es un cierre de vida estar brindándome al más desprotegido.