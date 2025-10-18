Argentina vs Marruecos: cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial sub 20

La selección de Argentina y la de Marruecos disputarán en Santiago de Chile una final inédita del Mundial Sub 20 en un partido de pronóstico incierto en el que los sudamericanos buscarán una histórica séptima corona y los africanos el que sería el mayor título futbolístico de la historia de su país , además de destronar a Uruguay, vigente campeón.

Ambos llegan a la final con todas sus figuras a disposición y después de haber demostrado con fútbol, goles y rigor táctico que sin discusión han sido las dos mejores selecciones del campeonato.

La gran final del Mundial sub 20 se jugará este domingo 19 de octubre a la hora 20 de Uruguay.

La albiceleste ganó sus tres duelos de primera fase contra Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0) para avanzar a la instancia de eliminación directa con puntaje ideal.

Posteriormente, goleó 4-0 a Nigeria en octavos de final, eliminó a México tras imponerse 2-0 en un picante partido en cuartos y sacó de competencia a Colombia por la mínima en el Estadio Nacional en las semifinales para acceder a la gran final.

El camino de Marruecos hacia la final

El combinado africano comenzó con una sólida victoria ante España (2-0), derrotó a Brasil en la segunda jornada (2-1) y cayó en la última fecha de la fase de grupos ante México (1-0).

Ya en los octavos de final, Marruecos se midió y dejó en el camino a Corea del Sur tras imponerse por 2-1, en cuartos hizo lo propio ante Estados Unidos (3-1) y en las semifinales venció a Francia en los penales, luego de igualar 1-1 en tiempo reglamentario.