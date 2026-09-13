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El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Mirá el golazo del Canario Álvarez Martínez para Talleres de Córdoba desde 20 metros, por el que fue elegido el mejor jugador de la cancha

El futbolista uruguayo anotó su segundo tanto para el conjunto cordobés en la victoria ante Unión por el Torneo Clausura argentino

13 de septiembre de 2026 12:51 hs

Agustín "Canario" Álvarez Martínez fue el gran protagonista en la noche del Estadio Mario Alberto Kempes durante el triunfo de Talleres de Córdoba frente a Unión de Santa Fe por 2-1, en el marco de una nueva jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

El delantero uruguayo sacó a relucir toda su categoría con un potente e inalcanzable remate desde unos 20 metros que sirvió para abrir el marcador y destrabar un compromiso sumamente disputado.

Un partido inolvidable para el Canario Álvarez Martínez

El golazo del Canario Álvarez Martínez no solo encaminó la victoria de Talleres de Córdoba ante su gente, sino que le valió ser distinguido al finalizar el encuentro como el mejor jugador del partido.

u despliegue ofensivo, criterio con la pelota y contundencia en los últimos metros marcaron la diferencia a favor del elenco albiazul.

El jugador al que visitó Diego Forlán en un viaje relámpago, que sustituyó a Antoine Griezmann, y al que pretende para la selección uruguaya

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Agustín "Canario" Álvarez Martínez fue elegido el mejor jugador de la cancha con su golazo a Talleres

Este impacto representa el segundo gol del ex Peñarol desde su llegada a la institución cordobesa. Tras una etapa de adaptación y búsqueda de regularidad, Álvarez Martínez empieza a afianzarse como una pieza importante en la estructura ofensiva de Talleres.

La obra de arte firmada ante el equipo santafesino ratifica sus cualidades de área y le otorga un gran impulso de confianza para consolidarse entre los referentes de ataque en la competitiva Liga Argentina.

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