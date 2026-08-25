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El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

El buen debut del Canario Álvarez Martínez con Talleres de Córdoba, con gol incluido; mirá el video

El exdelantero de Peñarol volvió al fútbol sudamericano luego de jugar cuatro años en Europa

25 de agosto de 2026 12:08 hs

En un vibrante encuentro disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes por la sexta fecha del Torneo Clausura argentino, Agustín "Canario" Álvarez Martínez tuvo un estreno soñado en lo personal que terminó con sabor amargo en lo colectivo. El delantero uruguayo, recién llegado a Córdoba a préstamo desde Sassuolo de Italia, convirtió en su debut oficial con la camiseta de Talleres, aunque la "T" no pudo sostener una ventaja de dos goles y terminó igualando 2-2 frente a Rosario Central.

El exdelantero de Peñarol asumió la responsabilidad a los 20 minutos del primer tiempo, transformando un tiro penal en gol con una ejecución fuerte y al medio para poner el 1-0 parcial.

Talleres ganaba 2-0 y no aguantó, por lo que Rosario Central empató gracias a Di María

Apenas iniciado el segundo tiempo, Valentín Depietri estiró la diferencia para Talleres, que parecía encaminarse a una victoria tranquila.

Sin embargo, la reacción de Rosario Central no se hizo esperar de la mano de Ángel Di María.

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A los 55 minutos, el experimentado zurdo descontó también desde los 12 pasos y, solo 8 minutos más tarde, definió con categoría tras una asistencia de Franco Ibarra para sellar el empate definitivo. Este fue el primer doblete del campeón del mundo con Argentina en el Mundial Qatar 2022, en sus dos períodos con los canallas.

Pese a los intentos del conjunto rosarino por llevarse el triunfo en los minutos finales -donde la figura del arquero Ezequiel Unsain evitó la caída de la "T"-, el marcador no se volvió a mover.

Con este resultado, Talleres se mantiene golpeado en la tabla con 4 unidades y está difícil para la continuidad del técnico Jorge Sampaoli, mientras que el Canario Álvarez Martínez dejó sus primeras credenciales goleadoras en su regreso al fútbol sudamericano.

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