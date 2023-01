La carrera explosiva de Nicolás Siri, el pase récord, el regalo a sus padres y se llenó de músculos

Con 15 años lo ascendieron a Primera. Con 16 debutó con tres goles en un partido ante Boston River (13 de marzo de 2021), y a la semana (19 de marzo) le convirtió a Nacional. Con 17 se transformó en el pase más caro de la historia de Danubio, cuando fue transferido a City Torque en US$ 3.700.000. A los 17 le compró una casa a sus padres. A los 18 estuvo siete meses parado por lesiones y debió lidiar con el dolor físico y la presión sicológica que genera la soledad de la recuperación y la larga espera en silencio. También a los 18, la selección sub 20 le plantea el desafío del Sudamericano para volver a mostrar aquella capacidad goleador que le planteó a su vida un vértigo impropio para tan corta edad.

Danubio

Nicolás Siri se llevó la pelota tras debutar con tres goles en Danubio, cuando aún tenía 16 años

Nicolás Siri, quien se para ante los periodistas con madurez, asume todo lo que vivió en tres años de una forma singular, incluso cuando las herramientas que le había brindado su vida hasta ingresar en este tobogán de emociones no eran suficientes para salir sin rasguños. No solo salió ileso, sino que está fortalecido: subió tres kilos de músculo en un año y medio en City Torque, tiene más potencia que nunca y será una de las cartas de gol de Uruguay en el torneo continental que para la celeste comienza el día 22.

Siri y el fútbol: divertirse, divertirse y divertirse

En tres años, Siri pasó por todas las etapas, que muchos jugadores profesionales ni siquiera llegan a completar.

“Fue un proceso muy rápido y corto. Me dieron la oportunidad de jugar (en Primera) y la aproveché al máximo. Me divertí y lo disfruté. Debutar y hacer tres goles también generó una emoción muy grande, y enseguida fue todo una locura. Pero allí siempre estuvieron mis viejos, mi hermano, que es una referencia para mí, y mi familia. Y lo que nunca faltó, porque es muy importante, fue siempre seguir disfrutando del fútbol”, resume el delantero.

Foto: Leonardo Carreño.

La alegría del delantero que disfruta el fútbol como el primer día

El amor por el fútbol lo descubrió cuando era chiquito, en su etapa de baby fútbol.

“Iba a las canchas y me divertía, y sentía que disfrutaba lo que hacía. Me gustaba, y me gusta".

Por eso, durante la charla en el Complejo de la AUF, habla una y otra vez de la forma en que disfruta el fútbol y cómo se divierte.

“Para mí, el fútbol siempre tiene que estar asociado con la diversión, sino no te dan ganas de seguir jugando. Es esencial divertirme y estar contento con lo que hago”, subrayó.

El pase récord de Siri de Danubio a City Torque

“Cuando se empezó a hablar de mi pase, estaba con la selección sub 17 en España y no me querían contar para que me enfocara en donde estaba, jugando en el Torneo de L’Alcudia. Toda la información me llegó de sorpresa, porque no sabía nada, y fue una locura porque no me lo esperaba. Un día, después que terminó el torneo me explicaron todo y enseguida dije que sí, porque era una gran propuesta, con proyección a futuro que no podía desaprovechar”, apuntó el delantero.

En agosto de 2021 pasó de Danubio a Montevideo City Torque.

¿Cómo vivió esa etapa? “Sigo siendo chico, de edad, pero en ese momento no me sentía tan maduro como ahora. Fue como una película, en la que viví todo al máximo. No lo esperaba. Fue hermoso. Porque nunca te imaginás que con 16 o 17 años te pudieran comprar por una cifras de esas”.

Los padres y su representante manejaron el tema y le iban informando de los avances, quitándole toda la presión que generaba ese momento en un joven de 17 años.

Foto: Leonardo Carreño.

Nicolás Siri atiende a Referí en la sala de conferencias del Complejo de la AUF

Con el pase llegaron los primeros ingresos importantes. “¿Qué fue lo primero que hice? Les compré la casa a mis viejos, una casa afuera, que era el sueño de ellos”.

Y los acompañó en todo el proceso hasta encontrarla. “Estábamos buscando, y no les convencía ninguna porque ellos son muy sencillos, hasta que un día estábamos de vacaciones en Playa Hermosa y salieron a ver casas. Les gustó una, muy linda, me la mostraron por el celular. Fueron a preguntar y la emoción que tenían cuando la vieron y la pudimos comprar fue indescriptible”.

El nuevo Siri: más masa muscular y más entrenamientos

Su llegada a Torque estuvo acompañada de un proceso de maduración y un acompañamiento de profesionales que lo fueron posicionando en un nivel diferente.

Le cambiaron la alimentación. “En Danubio no te orientaban como en City Torque, donde el club te da la comida, después del entrenamiento. Te dan todo medido, todo pesado. Me empezaron a hacer profesional 100%”.

También cambiaron los entrenamientos. “En Danubio teníamos otra manera de jugar con relación a la de Torque. Por eso cambié mucho, entendí muchas maneras de juego que no tenía, incorporé movimientos que no tenía, como jugar más por afuera, que ayudan al equipo, que no los tenía ni sabía hacerlos”.

“Hago más sala de la que venía haciendo. También se nota en la selección, donde la preparación fue muy intensa. Todos los días hacemos sala y eso te lleva a acostumbrarte a otra cosa”.

Rodrigo Buendía / AFP

Nicolás Siri en City Torque

Con el entrenamiento y la alimentación también cambió su físico.

“En un año y medio pasé de 78 kilos a 81. Me cambió el físico. Me siento bien, potente, rápido y aprovecho el incremento de masa muscular", subraya.

También incorporó hábitos, rutinas: “Se te hace costumbre el día a día, porque te levantás temprano, desayunás, entrenás, almorzás, una siesta, que fundamental para recuperar”.

Así es la vida de este joven de 18 años que lejos de los hábitos de sus pares, se apegó a las exigencias del fútbol profesional.

De todas formas no deja de ser un joven y cuando el departamento de nutrición del club se lo permite confiesa que se “excede con una hamburguesa”.

Las lesiones que lo tuvieron a maltraer

El último año de Siri estuvo marcado en un lugar complejo y sufrió de la sanidad.

“Tuve tres lesiones que no me dejaron jugar y no hace mucho salí de esa etapa. Fue un tropezón, pero como dicen, tropezón no es caída, porque supimos darle para adelante en los entrenamientos con Miguel, que es fisio del club”.

En total estuvo siete meses parado. “Volví en las últimas cuatro fechas. Fui sumando minutos. Ahora estoy al máximo. Llegó en un gran momento al Sudamericano”.

Foto: Leonardo Carreño.

Nicolás Siri

“Nunca se supo por qué ocurrieron. Me estudiaron, hicieron análisis y no hubo una razón para que ocurrieran. Ese período lo pasé con mucha tristeza porque me lesioné por primera vez en la selección, cuando sufrí desgarro. Pasaron 21 días, y un día antes de volver, haciendo un sprint me desgarré de nuevo. Allí fue una lesión más grande, que agarró el tendón. Fueron casi tres meses afuera. Volví a entrenar y en una práctica me desgarré de nuevo. Todo eso me comió la cabeza. Fue frustrante. Pero ya volví a competir, me sentí muy bien, jugué en el cierre de la temporada, en la selección y estoy acá mirando para adelante”, explica.

Siri y el Sudamericano sub 20

“Con el equipo vamos a buscar un puesto en el Mundial. Estamos enfocados en eso. Si podemos llegar más lejos sería bárbaro. A nivel individual intento mostrarme de vuelta, como lo supe hacer en Danubio, aprovechar la oportunidad que me den y disfrutar siempre. Me siento muy bien, contento con lo que estoy haciendo y sabiendo que puedo dar mucho”, concluyó el delantero en la charla con Referí.