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Tremenda victoria de Kimi Antonelli, la tercera consecutiva, en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, con un muy buen Franco Colapinto que terminó octavo

El joven piloto italiano sigue mostrando su brillante nivel y su crecimiento en un año muy bueno

3 de mayo de 2026 16:11 hs
Kimi Antonelli celebra su victoria en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1

Kimi Antonelli celebra su victoria en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1

FOTO: AFP

El joven italiano Kimi Antonelli firmó en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 este domingo una victoria de madurez absoluta, la tercera consecutiva, para reforzar un liderato del Mundial que ya no admite matices, en una gran carrera de Franco Colapinto quien terminó octavo.

En un fin de semana en el que Mercedes había dejado algunas dudas, el piloto respondió como lo hacen los aspirantes serios: sin errores, con ritmo y con una gestión impecable en los momentos clave.

Antonelli sobrevivió al caos inicial tras una salida imperfecta y, a partir de ahí, construyó su triunfo con inteligencia.

Una carrera tremenda

Kimi Antonelli fue muy aplaudido por todo su equipo luego de la victoria en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1.

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El podio lo completaron los dos McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, quien superó en la penúltima vuelta a Charles Leclerc, que en la vuelta final terminó sexto por un trompo que realizó.

El monegasco -quien recibió la visita de Luis Suárez este sábado- volvió a brillar en la salida, pero luego no pudo mantener el ritmo.

Por detrás, la carrera tuvo de todo. Max Verstappen pasó del desastre al espectáculo: trompo en la salida, remontada furiosa y estrategia alternativa para acabar quinto, Franco Colapinto confirmó su crecimiento con un gran octavo puesto.

Así quedó la tabla de pilotos para el Mundial de Fórmula 1:

  • Kimi Antonelli: 100 puntos
  • George Russell: 80
  • Charles Leclerc: 63
  • Lando Norris: 51
  • Lewis Hamilton: 49
  • Oscar Piastri: 43
  • Max Verstappen: 26
  • Oliver Bearman: 17
  • Pierre Gasly: 16
  • Liam Lawson: 10
  • Franco Colapinto: 5
  • Arvid Lindblad: 4
  • Isack Hadjar: 4
  • Carlos Sainz: 4
  • Gabriel Bortoletto: 2
  • Esteban Ocon: 1
  • Alex Albon: 1

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