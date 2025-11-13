Hans Hannibal y Nicolás Llambías salen a escena en el Mundial de Adelaide de beach volley

Tras abrochar en mayo la clasificación al Mundial de beach volley , la dupla uruguaya conformada por Hans Hannibal y Nicolás Llambías comenzará este viernes la disputa del torneo en Adelaide, Australia.

Hannibal y Llambías fueron grandes protagonistas del Circuito Sudamericano donde lograron cinco podios consecutivos, incluidos dos títulos en las etapas de Rancagua y Santa Marta.

Ahí consiguieron sumar los puntos necesarios para clasificar a este mundial a través del ranking sudamericano.

La dupla es entrenada por Guillermo Williman quien viajó a Australia luego de ganar, como entrenador, la Liga Uruguaya con el equipo femenino de Banco República .

Hannibal-Llambías debutarán este jueves a la hora 19.30 de Uruguay contra Anders Mol y Christian Sorum de Noruega.

Se trata nada menos que de la dupla campeona de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y del Mundial de Roma 2022. Son cinco veces campeones europeos y medallistas de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El viernes jugarán a las 21.30 contra los suizos Marco Krattiger y Leo Dillier.

El sábado, a las 19.30, jugarán contra la otra dupla suiza, la de Adrian Heidrich y Jonathan Jordan.

Los partidos se pueden ver en streaming en la plataforma paga de Vbtv.