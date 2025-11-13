Dólar
El Observador / Polideportivo / BEACH VOLLEY

Hans Hannibal y Nicolás Llambías salen a escena en el Mundial de Adelaide de beach volley

Mirá los rivales y los horarios de los partidos de la dupla uruguaya en el Mundial de beach volley que empieza este jueves en Australia y por dónde verlos

13 de noviembre 2025 - 18:54hs
Hans Hannibal y Nicolás Llambías

Hans Hannibal y Nicolás Llambías

Tras abrochar en mayo la clasificación al Mundial de beach volley, la dupla uruguaya conformada por Hans Hannibal y Nicolás Llambías comenzará este viernes la disputa del torneo en Adelaide, Australia.

Ahí consiguieron sumar los puntos necesarios para clasificar a este mundial a través del ranking sudamericano.

Hans Hannibal y Nicolás Llambías
BEACH VOLLEY

Hans Hannibal y Nicolás Llambías ganaron medalla de plata en Chile y apuntan al Mundial de Australia de beach volley

Nicolás Llambías y Hans Hannibal
BEACH VOLLEY

Hans Hannibal y Nicolás Llambías lograron su anhelada medalla de oro en el Circuito Sudamericano de beach volley

Hannibal-Llambías debutarán este jueves a la hora 19.30 de Uruguay contra Anders Mol y Christian Sorum de Noruega.

Se trata nada menos que de la dupla campeona de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y del Mundial de Roma 2022. Son cinco veces campeones europeos y medallistas de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El viernes jugarán a las 21.30 contra los suizos Marco Krattiger y Leo Dillier.

El sábado, a las 19.30, jugarán contra la otra dupla suiza, la de Adrian Heidrich y Jonathan Jordan.

Los partidos se pueden ver en streaming en la plataforma paga de Vbtv.

