¿Qué es de la vida de Carlos Núñez? “Discoteca” sigue jugando y comenzó un nuevo torneo

Carlos Núñez, el delantero formado en Liverpool, que luego pasó a Peñarol y que después reconoció que era hincha de Nacional, sigue en actividad y a los 30 años comenzó una nueva temporada en este 2023.

El atacante, que fue ídolo en Racing de Avellaneda, donde lo apodaron “Discoteca”, empezó un nuevo campeonato este fin de semana.

Ahora Núñez es jugador de Wanderers de Santa Lucía y este fin de semana tuvo su debut en la Copa de Clubes de OFI.

Carlos Núñez en Peñarol

Con la número 10, el delantero ingresó en el segundo tiempo del partido ante Progreso de Estación Atlántida y tuvo una buena chance de gol, pero su remate se fue afuera. El partido terminó 0-0.

El atacante es uno de los fichajes del bohemio de Santa Lucía, club al que llegó luego de jugar en Santa Rosa de la Liga de Tala, otro equipo de Canelones, su departamento.

Carlos Núñez en Peñarol

Jugó en Peñarol, pero es de Nacional

Luego de haber defendido a Peñarol en 2013, siendo campeón uruguayo, y 2014, el delantero emigró a Racing de Argentina e inició un largo peregrinaje por el exterior que siguió en Chiapas de México, Guaraní de Paraguay, nuevamente Liverpool, Unión La Calera de Chile, Deportivo Pasto de Colombia, Rampla Juniors, Deportivo Pasto y Cerro Largo FC .

En Colombia su cuñado le tomó una foto con la camiseta de Nacional.

Carlos Núñez en Peñarol

La imagen se viralizó. Núñez hizo público su amor por los tricolores y contó que cuando llegó a Peñarol lo obligaron a decir que era hincha de los aurinegros.

“El que me conoce desde chico sabe que soy hincha de Nacional y que nunca lo dije porque se me dio muy rápido lo de pasar a un cuadro grande como Peñarol”, expresó Núñez el 29 de marzo de 2019 al programa Las Voces del Fútbol, de la 1010 AM.

Con la tricolor

El delantero explicó qué pasó cuando llegó a los mirasoles. “Mi representante, Gustavo (Santorini), me explicó que el fútbol es un negocio y era mucha plata y no se podía dejar pasar. Me dijo que yo tenía que decir que era hincha de Peñarol y que me moría por jugar en Peñarol. Que le hiciera creer a la gente que era un hincha más”, expresó Discoteca, aclarando que no culpaba a Santorini por lo que pasó.

Núñez señaló que tras esas declaraciones la gente creyó que era aurinegro. “Yo era muy joven y, sin tener mucha idea de lo que podía pasar, acepté y lo hice. Hoy no voy a mentir”.