Murió el expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica a los 89 años

El expresidente, en tanto, empezó a despedirse. “Hasta acá llegué”, dijo en una entrevista con Búsqueda.

También dijo que no le cabía “ni un tratamiento bioquímico ni cirugía” más. “Cuando me toque morir, me muero”.

Desde entonces redujo sus apariciones públicas, aunque participó en algunos actos políticos y recibió visitas en su chacra de Rincón del Cerro.

Mujica iba a cumplir 90 años este 20 de mayo.