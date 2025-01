Médica de Mujica pidió que lo dejen "tranquilo" y dijo que por el momento "no tiene cambios en su vida cotidiana"

Tras el anuncio del expresidente José Mujica de que su cáncer se extendió y que no se hará más tratamientos, su médica personal, Raque Pannone , convocó a una rueda de prensa donde dio más detalles de la salud del dirigente.

Respecto al trabajo que se está haciendo ahora con Mujica, dijo que el expresidente "está recibiendo el tratamiento que requiere para los síntomas que tiene, que no son demasiados". "No tiene en este momento cambios en su vida cotidiana y dolor. Él sigue más o menos con los dolores de siempre, que no eran pocos, por los 90 años", continuó.

Mujica sigue en su chacra, "tranquilo", subiéndose al tractor "dos veces por día". En este sentido, como había dicho el propio dirigente, Pannone destacó que él quiere "hacer con su tiempo lo que tenga ganas de hacer", sin tener que lidiar con "la presión constante" de dar entrevistas.

"Respetemos a la persona", pidió la doctora.

Pannon sostuvo además que no se puede saber con certeza cómo continuará la situación del expresidente. "Por varios motivos. Tiene 90 años. Tiene otras enfermedades importantes: una vasculitis que lleva desde mucho tiempo con él y una enfermedad renal severa y porque la evolución de los procesos no siempre es lineal".

En entrevista con el semanario Búsqueda, Mujica se despidió: "Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso."