José Mujica se despide: "Hasta acá llegué" y afronta el final de su vida en su chacra

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada porque soy un anciano con enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni cirugía. Que me pichicateen y, cuando me toque morir, me muero."

Desde su chacra en Rincón del Cerro, Mujica compartió sus reflexiones:

"Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. El fundamento de la democracia es el respeto a quienes piensan distinto. Le doy un abrazo a todos."

Sus últimos días en la chacra

Mujica pasa sus días recorriendo su chacra en su tractor, organizando el predio que heredará el MPP. Desea ser enterrado allí, junto a su perra Manuela, un símbolo de su vida sencilla.

Para Mujica, su vida ha sido plena: "Estoy a cuatro meses de cumplir 90 años. Mirá la vida que he tenido. Es un desastre."

Un mensaje final

En su despedida, Mujica pidió privacidad y afirmó que no dará más entrevistas ni apariciones públicas: "Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso."

La voz de la doctora

Sobre el mediodía de este jueves, la doctora Raquel Pannone dará una conferencia en la sede del MPP para "unificar la información" sobre el tratamiento de Mujica.