José Mujica habló de su estado de salud, confesó sus miedos y reflexionó sobre la democracia actual

"Tengo miedo que los humanos no puedan enmendar las cagadas que han hecho. Tengo miedo de que la humanidad camine a una especie de holocausto ecológico, a un desequilibrio de la naturaleza de tal magnitud que termine pagando un precio desmesurado", dijo.

El expresidente recordó sus inicios en la militancia activa y opinó de los libertarios: "Militaba en una agrupación anarquista a los 14 años... Libertaria. Pero no de estos libertarios que tienen ustedes en Argentina, eso es un mamarracho. Los libertarios son ácratas, son anti Estado, pero también anticapitalistas".

Consultado por cómo cree que lo van a recordar de cara al futuro, Mujica bromeó que "como un viejo loco".

"En la última elección no podía ni con los huesos. En el discurso que dije en el último acto del MPP me tenía que agarrar para mantenerme parado", dijo Mujica.

"Y cuando ya estoy retirado, siendo un anciano, mi organización política, a la que dediqué casi 40 años de mi vida, votó como los dioses, tiene el récord como sector en la historia del país y todavía de yapa me sacan al presidente. Entonces es una especie de premio póstumo que te da la vida", reflexionó.

Según Mujica, "seguramente" haya gente que lo odia, sin embargo, él no puede "odiar a ningún compatriota, piense como piense".

"A la altura de la vida que estoy, no puedo cultivar el odio", dijo.

Pese a esto, Mujica aclaró que tras lo que vivió no perdonó "ni olvidó" lo que pasó -cuando fue torturado o estuvo preso-; sin embargo, no "cobra" ni hace reproches ya que si no viviría "prisionero del rencor".

"No tengo cuentas que cobrar, las que pasé, pasé, pero son del pasado, la naturaleza nos puso los ojos para adelante. Quizás hubiera sido útil tener un ojo atrás para cuidarse la espalda, pero la naturaleza nos puso ojos que miran para adelante. Lo que importa es el mañana, el ayer pasó y yo no voy a cambiar el ayer", sostuvo.

Su etapa como presidente y su estado de salud

Luego, Mujica se refirió a su etapa como presidente de Uruguay y aseguró que no hizo "todo lo que había que hacer".

El exmandatario afirmó que tiene algunos "arrepentimientos", pero sostuvo que al final entendió que el llegar a ser presidente no significa tener "el sartén por el mango", es "más o menos".

"En la sociedad moderna lo que últimamente decide son los intereses económicos en gran medida, es muy difícil poderlos ordenar", dijo.

Mujica recordó que siendo presidente entregó el "80% de su sueldo" para "hacer casas", lo que lo hacía sentir "orgulloso".

Finalmente, habló de su estado de salud y dijo: "La cabeza me funciona bastante bien. Pero el cuerpo no quiere seguir más, está en la miseria".

"Ahora estoy peleando la vida. Todavía la cabeza me funciona y la memoria, no soy un viejo lelo, soy un viejo medio arruinado del cuerpo" aseveró.