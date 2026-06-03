Para Lionel Scaloni, Argentina y Uruguay están entre los equipos que "van a pelear" el Mundial 2026; mirá sus candidatos

El director técnico de Argentina , Lionel Scaloni , buscó quitarle el cartel de "favorito" y dijo que la actual campeona del mundo está entre "los 10 o 12" equipos que "van a pelear e intentar llegar a la final" del Mundial 2026 de Norteamérica.

Scaloni aseguró en una entrevista con el portal argentino Olé publicada este martes que la albiceleste llega "bien" al Mundial, indicó a qué seleccionados considera más fuertes y relató cómo siente la responsabilidad del cargo.

"España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay . Bueno, Argentina, Marruecos; no sé ni cuántos nombré, ya estoy olvidándome de alguno. ¡Croacia, me olvidé de Croacia!" , enumeró el técnico de 48 años.

20240708 SPO - SOC - ARGENTINA - TRAINING - AND - PRESS - CONFERENCE - CONMEBOL - COPA EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 08: Head coach Lionel Scaloni of Argentina speaks during a press conference ahead of their semifinal match against Canada during CONM

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Luego advirtió que en un Mundial "no solo basta con jugar bien, con ser protagonista, con que sea una selección grande", sino que se "tienen que dar un montón de factores para que el camino se te allane".

Como ejemplo, Scaloni recordó "las piedras en el camino" que enfrentó Argentina antes de ser campeona en Catar 2022, como la inesperada derrota 2-1 ante Arabia Saudita en el debut.

"Por suerte nosotros tenemos una base de muchos jugadores, diría del 60 o 70%, que son siempre los mismos" del ciclo, valoró Scaloni.

El Mundial otorga poco tiempo de trabajo, y para Scaloni "ayuda" que los jugadores se conozcan y sepan qué es lo que pretende el cuerpo técnico.

1670859543381.webp Messi y Scaloni AFP

Son 17 los jugadores campeones del mundo en Qatar 2022 que volverán a representar a Argentina en el torneo que se disputa en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio.

Durante la entrevista, Scaloni abordó además el costo emocional de "saber que hay todo un país" expectante por la Selección y recordó que luego de Q atar 2022 sufrió problemas de salud.

"Intentaba ser normal, intentaba ser abierto con todo el mundo, saludar a todo el mundo y llega un momento que te desbordás. No podés porque el cuerpo te dice basta", dijo.

Argentina, ubicada en el Grupo J, comenzará la defensa del título ante Argelia el 16 de junio en Kansas City. La zona la completan Austria y Jordania.

AFP